Skvaleenia käytetään yleisesti kosmetiikassa sen antioksidanttisten ja kosteuttavien ominaisuuksien vuoksi. Sitä saadaan myös muun muassa kasveista ja oliiviöljystä.

Nystypistinhaita on ollut olemassa jo miljoonia vuosia ja niitä esiintyy maailmanlaajuisesti 200–1 500 metrin syvyisissä vesissä.

Nystypistinhaiden maksaöljy on erityisen kiinnostavaa, koska se sisältää paljon kosmetiikkateollisuudessa käytettävää, kosteuttavaa skvaleenia.

Nystypistinhaipopulaatioiden elpyminen voi viedä kymmeniä vuosia, sillä ne lisääntyvät hitaasti.

Kansainvälisen eläinsuojelurahaston IFAW:in mukaan hainmaksaöljyä on löydetty monista tuotteista, kuten meikeistä, partavedestä, aurinkovoiteista ja nikotiinilaastareista. Sitä on käytetty myös peräpukamien hoitoon.

Kosmetiikka- ja hygieniatuoteala on skvaleenin suurin kuluttaja. Monet yritykset ovat sitoutuneet olemaan käyttämättä hainmaksaöljyä tuotteissaan, mutta jotkut ovat kuitenkin jatkaneet sen käyttöä.

Pelastuksena CITES-sopimus?

Toistaiseksi kauppasäännökset ovat kiinnittäneet vain vähän huomiota syvänmeren asukkaisiin. Vaikka CITES-sopimuksen liitteessä II on lueteltu yli 145 hain ja rauskun lajia, yksikään niistä ei ole syvänmeren laji.