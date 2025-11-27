Syvissä vesissä viihtyviä nystypistinhaita uhkaa vakava populaatioiden pieneneminen, sillä ne ovat pyytäjille rahakasta tavaraa niiden kosmetiikassa käytettävän maksaöljyn vuoksi.
Nystypistinhaita on ollut olemassa jo miljoonia vuosia ja niitä esiintyy maailmanlaajuisesti 200–1 500 metrin syvyisissä vesissä.
Tätä nykyä kyseiset hailajit ovat kriisissä, sillä kolme neljäsosaa niistä on uhanalaisia, kertoo CNN. Niitä pyydetään niiden maksaöljyn vuoksi, joka sisältää yli 70 prosenttia skvaleeniksi kutsuttua kemiallista yhdistettä. Pitoisuus on korkein kaikista hailajeista.
Pyynnin seurauksena kyseisten haiden populaatiot ovat romahtaneet joillakin alueilla yli 80 prosenttia.
Skvaleenia käytetään yleisesti kosmetiikassa sen antioksidanttisten ja kosteuttavien ominaisuuksien vuoksi. Sitä saadaan myös muun muassa kasveista ja oliiviöljystä.
Nystypistinhaipopulaatioiden elpyminen voi viedä kymmeniä vuosia, sillä ne lisääntyvät hitaasti.
Kansainvälisen eläinsuojelurahaston IFAW:in mukaan hainmaksaöljyä on löydetty monista tuotteista, kuten meikeistä, partavedestä, aurinkovoiteista ja nikotiinilaastareista. Sitä on käytetty myös peräpukamien hoitoon.
Kosmetiikka- ja hygieniatuoteala on skvaleenin suurin kuluttaja. Monet yritykset ovat sitoutuneet olemaan käyttämättä hainmaksaöljyä tuotteissaan, mutta jotkut ovat kuitenkin jatkaneet sen käyttöä.
Ranskalaisen merensuojelujärjestön BLOOM:in vuonna 2015 tekemän maailmanlaajuisen tutkimuksen mukaan 20 prosenttia testatuista kosteusvoiteista sisälsi hain skvaleenia, mukaan lukien suuri osa aasialaisista tuotemerkeistä. Järjestö testasi tuolloin 72 kosteusvoidetta.
Uudet kansainväliset kaupan suojatoimet voivat kuitenkin luoda toivoa lajin pelastumiselle.
Torstaina käsitellään ehdotusta, jonka mukaan nystypistinhailajit lisättäisiin CITES-sopimukseen, joka on uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus. Asia on esillä CITES:in konferenssissa Uzbekistanissa.
Toistaiseksi kauppasäännökset ovat kiinnittäneet vain vähän huomiota syvänmeren asukkaisiin. Vaikka CITES-sopimuksen liitteessä II on lueteltu yli 145 hain ja rauskun lajia, yksikään niistä ei ole syvänmeren laji.
Syvänmerenkalastus yleistyy paremman teknologian ja matalien rannikkovesien vähäisten kalakantojen myötä, joten syvällä viihtyvät lajit ovat yhä suuremmassa vaarassa.
Markkinatutkimusyritys Grand View Researchin mukaan skvaleenin markkinakoko oli vuonna 2023 maailmanlaajuisesti arviolta 150 miljoonaa dollaria. Vaikka 80 prosenttia siitä oli peräisin kasveista, pääasiassa oliiviöljystä, yhden tonnin skvaleenin uuttamiseen tarvitaan noin 3 000 haita.
Hainmaksaöljyn vuotuisesta kaupasta on vain vähän tietoa, mutta vuonna 2012 maailmanlaajuisen kysynnän arvioitiin olevan noin 2 000 tonnia.
Collisin mukaan, vaikka brändeihin kohdistuu painetta lopettaa hainmaksaöljyn käyttö ja lisätä tuotemerkintöjen läpinäkyvyyttä, kauppasäännösten hyödyntäminen on silti tehokkain keino suojella nystypistinhaita.
Collis toivoo, että tämän viikon CITES-konferenssissa osapuolet vihdoin kuuntelevat kehotusta ennen kuin nystypistinhait ajetaan sukupuuttoon.
– Ne eivät ole kuten muut kalat, ne eivät toivu samalla vauhdilla, ne eivät lisäänny samalla vauhdilla. Ne eivät yksinkertaisesti kestä tämän tasoa hyväksikäyttöä, Collis sanoi.