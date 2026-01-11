Maastavedon maailmanennätysmies Hafthor Julius Björnsson osallistuu dopingin salliviin Enhanced Games -kilpailuihin.
Kohistu Enhanced Games perustettiin vuonna 2023, mutta dopingin sallivan projektin ensimmäinen kilpailutapahtuma on viivästynyt ja viivästynyt. Ensimmäiset Enhanced Gamesit on viimein määrä käydä Las Vegasissa tämän vuoden toukokuussa.
Kisoissa on tarkoitus nähdä yleisurheilua, uintia ja voimailua. Maastavetoon on tuoreeltaan ilmoitettu kilpailumuodon ainoana osallistujana Hafthor Julius Björnsson.
205-senttinen ja noin 200-kiloinen islantilaisjätti yrittää rikkoa oman 510 kilogramman ME:nsä 24. toukokuuta. Hän linjasi ennätysparannuksen ainoaksi tavoitteekseen.
Björnsson kiskoi edellisen massiivisen ME:nsä vetoremmejä ja maastavetopukua käyttäen viime vuoden heinäkuussa Eisenhart-kilpailussa Saksassa.
550 kg
Maailman vahvin mies -kilpailunkin urallaan voittanut voimanpesä sanoi tiedotteessa, että häntä veti Enhanced Gamesiin halu uhmata sitä, mitä on aiemmin pidetty inhimillisesti mahdollisena. Sen Björnsson kokee olleensa myös oman menestyksen kulmakivi.
Mies puhui TMZ:lle hurjia.
– Uskon todella, että kykenen viemään tämän ennätyksen, jos todella niin haluan, 550 kiloon, Björnsson lausui.
– En sano, että vedän maasta 550 kiloa 24. toukokuuta. Sanon, että jos haluan vetää absoluuttisille rajoilleni, kykenen siihen. 24. toukokuuta aion kuitenkin olla viisas. Ajattelen pitkällä tähtäimellä, ja päädyn todennäköisesti 515 kiloon.
Islantilanen oli ennen viimevuotista Saksassa kilpailemistaan vetänyt ME:ksi 501 kiloa kotisalillaan vuonna 2020.
Sitä ennen maailmanennätys oli englantilaisen Eddie Hallin 500 kiloa.