Rattikelkkailun olympiavoittaja ja maailmanmestari Lisa Buckwitz iloitsee Onlyfansin ansaintamahdollisuuksista.

Saksalainen Lisa Buckwitz voitti vuonna 2018 rattikelkkailun olympiakultaa Mariama Jamankan parina. Buckwitz on myös maailmanmestari ja kaksinkertainen Euroopan mestari.

– Olen toki olympiavoittaja. Kukaan ei ole kuitenkaan kiinnostunut Lisa Buckwitzista vain kultamitalin takia, hän kertoi ZDF:n dokumentissa.

Toisin sanoen: urheilumenestys ei itsessään tuo hänelle ylenpalttisesti pätäkkää pöytään. Eikä laji ole halpa. Buckwitz kertoo yhden rattikelkkailukauden maksavan noin 50 000 euroa harjoitusleireineen, lentolippuineen, varustekuluineen ja tiimiin menevine maksuineen.

– On vähän surullista, etten voi keskittyä pelkästään kilpaurheiluun, saksalainen sanoi Bildin mukaan.

Playboyssa vuonna 2022 poseerannut rattikelkkailija liittyikin Onlyfansiin vuonna 2024. Aloite tuli eroottisesta sisällöstään tunnetulta palvelulta, joka on hamunnut urheilijoitakin riveihinsä.

Sopimuksen Onlyfansin kanssa solminut ja sen myötä sovitun könttäsummankin palvelulta saanut Buckwitz on asettanut OF-tilaajilleen 24,99 dollarin kuukausimaksun.

Ei alastomuudelle