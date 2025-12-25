Kun Pietari Oksa pudotti painoaan kolmessa vuodessa 15 kilolla, lihaksikasta ja suonikasta miestä alettiin syytellä dopingin käytöstä. Hänellä on tärkeä viesti.

Artikkeli on julkaistu alun perin 30. heinäkuuta. MTV Urheilu julkaisee vuoden mielenkiintoisimpia juttujaan uudestaan joulunpyhinä.

Elettiin vuotta 2020, kun kuvioihin tuli korona. Harrastuspaikkoja meni kiinni. Pietari Oksa, tuolloin 32, pääsi kuitenkin hiihtoladulle ja kerhohuoneelle rakennetulle taloyhtiön kuntosalille.

– Minä hiihdin ja vedin salia, hän kiteyttää puhelimitse.

Perheenisä alkoi samalla viilata ruokavaliotakin säntillisemmäksi. Jääkiekkoa nuorempana muun muassa Mestiksessä, Ruotsissa ja Unkarissa pelannut Oksa ei ollut sanojensa mukaan syönyt koskaan todella huonosti mutta huolettomasti kyllä.

– Jos halusin syödä suklaapatukan tai kaksi, söin. Yhtäkkiä saattoi mennä viikonloppuna sipsipussi ja pizza. En miettinyt sitä.

Pietari Oksa vuonna 2018. Hän osallistui Myyrä-ohjelman ensimmäiselle kaudelle, joka näytettiin MTV3:lla vuonna 2019.Bruno Munoz Tittel

Vuosikausia treenanneella Oksalla riitti lihasmassaa, ja elopaino pyöri 95 kilossa. Sitä myös MTV:n tosi-tv-ohjelma Myyrässä kilpaillut mies lähti pudottamaan.

– Aloin vaihtaa sokerituotteita hedelmiin ja hyviin välipaloihin. Toin Snickersin tilalle päärynää, Marsin tilalle omenaa ja toin myös rahkaa.

Kun muutoksia alkoi havaita peilikuvasta "yllättävän nopeasti", Oksa innostui tekemään pieniä valintoja ruokailuihinsa vieläkin tarkemmin.

Lopulta hän oli pudottanut painoaan kolmessa vuodessa 95 kilosta 80 kiloon. Oksa oli ensimmäistä kertaa elämässään samanaikaisesti sekä todella lihaksikas että todella kireä. Kookkaat verisuonet pullottivat teräksisellä ylävartalolla varustetun miehen käsissä.

"Tuo fysiikka ei ole mahdollinen"

Oksan julkaistessa trimmatusta kehostaan kuvia, sosiaaliseen mediaan alkoi tippua syytteleviä kommentteja. Tuohon on täytynyt käyttää anabolisia steroideja, osa ajatteli.

– Se oli minun mielestäni välillä koomista. Silloin kun minä sain massaa ja painoin enemmän, kukaan ei epäillyt minua dopingin käytöstä, ei yksikään. Sitten kun minä raapaisin rasvat pois, alkoi tulla viestejä, että tuo fysiikka ei ole mahdollinen, vaikka minä olin tiputtanut painoa 15 kiloa.

– Tuo minun muutokseni kesti muutaman vuoden. 15 kiloa kun jaetaan muutamalle vuodelle, puhutaan viikkotasolla maksimissaan sadoista grammoista. Se ei ole homma eikä mikään.

Oksan käsien on kehuttu olevan kuin He-Manilla, supersankarilla, mutta miestä on leimailtu dopingin käyttäjäksi tuoreeltaankin, kun hän julkaisi sunnuntaina Threadsissa kuvaparin, jossa ovat vierekkäin otokset vuosilta 2019 ja 2023. Oksa toteaa eräänkin kirjoittaneen, että douppaamisen näkee jo suonista.

Parisenkymmentä vuotta salilla treenannut, tätä nykyä 37-vuotias urheilumies vakuuttaa, että hän ei ole dopingaineita ottanut ja terveyttä vaarantavalle polulle lähtenyt. Hän muistaa aikanaan miettineensä ensimmäisten syytösten jälkeen, trollataanko hänelle tahallaan.

– Että mikä juttu, joku tuntematon tulee yhtäkkiä värjäilemään jotain tuollaista. Hetkinen?

Oksa mainitsi asiasta vaimolleenkin.

– Vaimo oli, että niin, nuo kuvat… Olin, että joo, mutta mikä motivoi jengiä tuolla lailla? Olin tosi hämmentynyt, että miten tämä pitäisi ottaa.

Mies ei ollut itse ollut ajatellut, että olisi niin hurjassa kunnossa. Hän oli seurannut sosiaalisessa mediassa myös fitnessvaikuttajia ja kehonrakentajia ja ajatellut, että heidän leiviskäänsä douppaaminen voi kuuluakin.

– Mutta minä olen tällainen perheenisä, come on. Ei tässä olla mihinkään lavalle menossa.

Vaikka Oksalla voisi olla moiseen aineksiakin.

Hänen kaverinsa kehottivat puolestaan ottamaan kohteliaisuutena, ettei osa usko, että niin "hirveään tikkiin" voisi päästä ilman dopingia.

– Kun pelasin kaukalopalloa vielä viime vuosina SM-sarjassa ja vedettiin SM-finaaleja, minä kävin dopingtesteissä. Joskus mietin, että hitto, lataan kaikille nuo dopingtestitulokset, kun ne olivat Suekin tekemät ja kaikki puhtaat.

– Olin kuitenkin sitten, että ei minun tarvitse perustella noillakaan kenellekään yhtään mitään, jos se ei riitä, että sanon, että olen tehnyt tämän luonnollisesti ja treenannut 20+ vuotta eri muodoissa.

"Toimii myös näin päin"

Sosiaalisessa mediassa voi laajemminkin havaita ilmiön, jossa huomattavan muodonmuutoksen tehneitä ihmisiä leimaillaan herkästi douppaajiksi. Joku on pystynyt kasvattamaan reippaasti lihastensa poikkipinta-alaa ja saamaan tietyllä aikavälillä massaa esimerkiksi parikymmentä kiloa.

– Joku vain kertoo, että hän on saanut muutoksen, ja that’s it. He saavat siitä kauhean määrän rapaa niskaansa, emmekä me tiedä mitään taustasta, Oksa huomauttaa.

Kynnys somekommentteihin on matalalla.

– Ei minulle esimerkiksi livenä ole kukaan koskaan tullut sanomaan, että äijä käyttäisi douppia. Se on vain sosiaalisen median maailmaa.

– Halusin Threads-julkaisullani tuoda toista kulmaa, että minä tiputin painoa ja minä saan niitä samoja syytöksiä niskaani. Se toimii myös välillä niin päin.

Sielu ulos isän opein

Oksan fysiikka on pysynyt viime vuosina samankaltaisena, eikä hänellä ole edes tarvetta saavuttaa maksimaalista lihaksikkuutta, vaan hän nauttii monipuolisesta, aktiivisesta liikunnasta, johon hänellä riittää kevyempänä aiempaa enemmän energiaa.

Kaukalopallon SM-sarjan toissa kauden pistepörssin voittaja käy talvisin myös Ville Gallen ja Siim Liivikin perustaman Puita Hockey Clubin jäillä kiekkoilemassa. Liikuntamuotoihin kuuluu lisäksi esimerkiksi golfia ja padelia ja jälkikasvun kanssa uimista, juoksemista ja golfaamista.

– Sali taas on itselleni hyvä terapiahetki, irti kaikesta muusta. Välillä tuntuu, että pitää saada ajettua sielu ulos, ja salilla se onnistuu.

Talvisin Oksa harjoittelee salilla kolmesta neljään kertaan ja kesällä kahdesta kolmeen kertaan viikossa.

– 45 minuuttia – tunti on helppo käydä tekemässä arjessa, vaikka on pari pientä muksua himassa. Sen saa aina tehtyä. Sen verran pitää pystyä irrottamaan aikataulusta.

Saliharjoittelunsa Oksa perustaa pitkälti hyväkuntoisen isänsä vuosikymmenien takaisiin oppeihin raskaasta perustekemisestä ilman hifistelyä.

– Siihen aikaan kun faija on treenannut, ei ole ollut muuta kuin levytankoja, levypainoja, vähän kyykkytelinettä, mestoja, missä voi penkata ja käsipainoja. Sen jälkeen tehdään.

– Usko, ettei meidän evoluutiomme ole mennyt sillä lailla, että hauiksen kasvuun vaadittaisiin scott-penkissä tai hienossa laitteessa tekemistä. Lataat sen sijaan painot levytankoon ja alat painaa hauiskääntöä. Aikasi kun teet, kyllä se lihas siitä kasvaa. Lihasta pitää vain käskyttää.

Oksa on lihaksiaan tarmokkaasti käskyttänyt, mistä kertoo esimerkiksi miehen penkkipunnerrusennätys: 185 kiloa nousi, kun hän painoi itse 95 kiloa. Kyykyssä hän on parhaimmillaan tehnyt 210 kilolla kaksi toistoa ja maasta hän on vetänyt yli 200 kiloa. Leukoja Oksa on saanut kiskottua kymmeniä.

"Fossiili hei, ota vähän happea"

Oksa ei ole koskaan kokenut olevansa geneettisesti lahjakas, vaikka on moisiakin viestejä fysiikkansa vuoksi saanut.

– Aloin miettiä omaa mutsiani ja faijaani. En minä nyt tiedä, onko heillä mikään megagenetiikka. Mutta jos genetiikka on sitä, että on kurinalainen ja jaksaa vain päivästä toiseen tehdä, sellainen genetiikka minulla on. Sen minä olen perinyt.

Oksa uskoo, että on monia hänenlaisiaan todella hyvässä kunnossa olevia, jotka eivät saa työstään arvostusta. Tämä harmittaa häntä.

– Tiedän, miten pirun kauan minäkin olen treenannut. Ei puhuta vuosista, vaan kymmenistä vuosista.

Todella kovan fysiikan rakentaminen ilman dopingaineita tuppaa viemään aikaa. Elämme kuitenkin Oksan sanoin koko ajan kiihtyvässä maailmassa, jossa itselle halutaan "kaikki nyt ja ihan heti". Monella voi loppua kärsivällisyys.

Oksa myös ymmärtää heitä.

– Jos minun pitäisi sanoa 18-vuotiaalle tai 20-vuotiaalle omalle itselleni, että hei, kyllä sinä voit nuo hanskat saavuttaa sitten, kun sinä olet 35–36, 20-vuotias minäni olisi varmasti sanonut, että fossiili hei, otapa vähän happea, ei voi mennä noin saatanan kauaa. En varmaan tekisi sitä työtä.

Vääristävä some

Sosiaalinen media on tunnetusti omiaan luomaan myös paineita. Supervartalot pomppaavat helposti esiin, algoritmien myötä jopa vääristyneen voimakkaasti.

Oksa ajattelee, että someen pitäisi ladata enemmän myös kuvia, joissa ei olla parhaimmillaan.

– Laittaa vaikka kuvia itsestäni, kun menen aamulla 5.30 salille ilman paitaa, ilman pumppia, ilman mitään, että hei, tältä minä näytän. Sitten minä voisin ottaa kuvan 6.30, tuntia myöhemmin, kun olen vaikka vetänyt kädet ja rinnat pumppiin. Ottaa kuvan siitä fleksaten. Se on täysin eri.

– Siitä olen hirveän ylpeä, että minulla on tyyliin He-Man- tai supersankarikädet, mutta on olemassa myös minä, jolla ei ole suonet pinnassa. Se on ennen kuin minä menen salille.

Ja vaikkei jokainen supersankarifysiikkaa saisikaan – eikä tarvitsekaan – hyvinvointia edesauttavia muutoksia pystyy lähes jokainen saamaan, ja ne voivat parhaimmillaan ruokkia jatkamaan hyvällä polulle, kuten Oksaa. Kaikki voi lähteä mitä pienimmistä arkisista viilauksista.

– Sanon aina, että ihmisten pitäisi vain uskaltaa kokeilla. Minusta on mahtavaa, että tuolla on miljoona personal traineria, joilla on miljoona erilaista ohjelmaa.

– Ymmärrän, että se on ihmiselle sankkaa sekasortoa, mutta hyvänä puolena voit poimia rusinat pullasta, että haluan tuolta tuon ja tuolta tuon. Kokeilet, mikä toimii itselle ja mikä ei. Se on mahtavaa.