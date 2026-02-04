25-vuotiaan ugandalaisen Jacob Kiplimon maailmanennätys 56.42 puolimaratonilla on hylätty. Syynä tälle oli se, että hän sai autolta kiellettyä vetoapua.

Kiplimo oli juossut maailmanennätyksen viime vuoden helmikuussa Barcelonan puolimaratonilla. Aiempi ennätys parani peräti 48 sekunnilla. Hän oli ollut nyt maanantaina Barcelonassa vastaanottamassa palkintoa ennätyksestään, mutta juhla loppui lyhyeen, sillä aika hylättiin.

Järjestäjät olivat aiemmin hyväksyneet ennätyksen, mutta kansainvälinen yleisurheiluliitto World Athletics on arvioinut, että Kiplimo sai kiellettyä apua kisaa johtavan urheilijan edellä ajaneesta autosta.

World Athletics on todennut, että Kiplimo juoksi liian lähellä autoa, mikä vähensi ilmanvastusta. Hän sai tämän myötä arvokkaita sekunteja maailmanennätyksen tavoittelussa. Liiton mukaan Kiplimo sai lisäksi kisan aikana apua valmentajaltaan, mikä on kiellettyä.

Etiopialainen Yomif Kejelcha saa hylkäyksen myötä pitää maailmanennätyksensä 57.30. Kiplimo on juossut urallaan useita maastojuoksun maailmanmestaruuksia sekä MM- ja olympiapronssin 10 000 metrillä.

Alla kuvaa Kiplimon juoksusta.