Irlantilainen voimamies Pa O'Dwyer on kuollut 40-vuotiaana.

Vastikään kuollut Pa O'Dwyer voitti urallaan Irlannin vahvin mies -kilpailun ennätykselliset viisi kertaa. Hänestä tuli historian toinen irlantilainen Britannian vahvin mies -voittaja.

Fitness Volt luonnehti O'Dwyerin olleen yksi voimamiesyhteisön positiivisimmista hahmoista, iloinen luonne, joka tarjosi tukeaan sitä tarvitseville. Voimamieskiertue Giants Live puolestaan ylisti O'Dwyerin olleen "todellinen voimamies mutta vielä hienompi ihminen, joka oli epäilemättä yksi hauskimmista ja unohtumattomimmista hahmoista, jonka maailma on koskaan tuntenut".

– Hän saavutti monia titteleitä, mutta se, mitä hän arvosti eniten, oli yksinkertaisesti "isä". Pata jäävät kaipaamaan hänen kolme kaunista lastaan ​​– Sienna, Rocco ja Freddy – ja kumppani Layna. Hän rakasti heitä enemmän kuin elämää, kuten hän aina sanoi, Giants Live kirjoitti.

Elämänmuutos

O'Dwyerin urheilutaival alkoi pari vuosikymmentä sitten. Parikymppisenä mies vielä joi Fitness Voltin mukaan paljon ja aikaa kului pubeissa.

O'Dwyer päätti raitistua perheensä takia, alkoi treenata ja suuntasi kehonrakennuskilpailuihin.

Hiljalleen hän alkoi hahmottaa potentiaaliaan voimamiesurheiluun ja hyppäsi lajin pariin.

Menestys seurasi. O'Dwyer kilpaili myös kolmesti Maailman vahvin mies -kisoissa.

O'Dwyer oli hiljattain pudottanut painoaan peräti noin 40 kiloa.

Rahankeräys

Irlannin lajiliitto tituleerasi O'Dwyeria maan voimaurheilun legendaksi ja kuvaili hänen menetyksensä olevan lajiyhteisölle massiivinen.

Maailman vahvin mies -kilpailun vuoden 2017 voittaja, englantilainen Eddie Hall on käynnistänyt O'Dwyerin perheelle GoFundMe-rahankeräyksen. Hall kirjoitti O'Dwyerin ansaitsevan takaisin "kaikesta, mitä hän on antanut meille tässä maailmassa".

– Hän on saanut meidät kaikki nauramaan. Hän on saanut kaikki ajattelemaan. Hän on tehnyt meistä kaikista jollain tavalla parempia ihmisiä elämää suuremman hahmonsa kautta.

Youtube-videollaan Hall kertoi "itkeneensä silmänsä päästään" O'Dwyerin kuoleman johdosta.

Miehen kuolinsyy ei ole toistaiseksi tiedossa.