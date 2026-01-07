Ukrainan voimanostomestaruuden voittanut Julia Lemeshchenko on tuomittu 19 vuodeksi vankeuteen Venäjällä syytettynä sabotaasista ja salamurhien suunnittelusta.

42-vuotias Julia Lemeshchenko on Venäjän kansalainen, joka pidätettiin synnyinkaupungissaan Voronežissa. Hän oli kuitenkin asunut Ukrainan Harkovassa vuodesta 2014 lähtien miehensä ja lapsensa kanssa.

Lemeshchenko voitti voimanostossa Ukrainan mestaruuden vuonna 2021. Hän halusi edustaa maata myös kansainvälisissä kilpailuissa ja yritti hankkia Ukrainan kansalaisuuden, mutta ei tässä byrokraattisten esteiden myötä onnistunut.

Venäjän turvallisuuspalvelu pidätti Lemeshchenkon viime vuonna, ja marraskuussa hänet tuomittiin 19 vuodeksi vankeuteen. Voimanostajaa syytettiin sabotaasin ja salamurhien suunnittelusta Venäjällä Ukrainan turvallisuuspalvelulle.

Hänen väitettiin räjäyttäneen sähkölinjoja Pietarin ulkopuolella ja matkustaneen myöhemmin Voronežiin, jossa hän oli tarkkaillut Venäjän ilmavoimien komentajaa tarkoituksenaan tappaa tämä.

Lemeshchenko ei kiistänyt syytöksiä oikeudessa.

– Ehkä pahennan asemaani sanoillani, mutta kunniani ja omatuntoni ovat minulle tärkeämpiä. Tein sen, minkä katsoin välttämättömäksi, hän sanoi loppupuheenvuorossaan.

"Päätin taistella"

Lemeshchenko puhui oikeudessa Venäjän Ukrainassa aiheuttamasta tuhosta ja kertoi ystäviensä kuolleen sodassa. Hän sanoi, että tuhon näkeminen pakotti hänet pohtimaan vastareaktiota.

– En pidä itseäni pelkurina tai heikkona ihmisenä, joten päätin taistella Venäjän sotilaallista aggressiota vastaan.

The Guardian huomauttaa, että Venäjän viranomaiset ovat järjestelmällisesti uhkailleet, pahoinpidelleet ja kiduttaneet ukrainalaisia sotavankeja ja muita pidätettyjä, joita on syytetty yhteistyöstä Ukrainan kanssa. Vaikka väitteitä Venäjältä on tarkasteltava kriittisesti, brittilehti tuumi Lemeshchenkon lausuntojen viitanneen siihen, että syytöksissä saattoi olla perää.

– En ole sen maan kansalainen, jonka puolesta päätin taistella, mutta pidän silti Ukrainaa kotinani. Rakastan maata, rakastan Harkovaa, Lemeshchenko kertoi oikeudessa.

Ukrainan voimanostoliitto on ilmaissut tukevansa Lemeshchenkoa ja pitävänsä voimanostajan saamaa vankeusrangaistusta luonteeltaan sortavana ja poliittisena.

"Sokki"

Lemeshchenkon vanhat ystävät ja valmentajat ovat miettineet, uskoako Venäjän syytöksiin.

– Kukaan ei odottanut tätä – ei kukaan. Se oli sokki meille kaikille, valmentaja Dmytro Pavlenko sanoi.

Hän epäili aluksi Venäjän lavastaneen Lemeshchenkon, mutta hän ei ole enää varma.

– Olen tainnut jo hyväksyä, että ehkä näin todella tapahtui.

Ukrainan voimanostoliiton Harkovan osaston johtaja Oleksandr Tshernyshov puolestaan kertoi, että hän todellakin uskoisi Lemeshchenkon kyenneen siihen, mitä hänen on väitetty tehneen.

– Hän oli yksi niistä ihmisistä, jotka pystyvät suuriin tekoihin. Hän oli hyvin Ukraina-myönteinen, enemmän kuin osa ukrainalaisista. Ja hän oli luja kuin kallio, Tshernyshov kommentoi.