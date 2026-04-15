Venäjän taloudella menee maan ennusteita huonommin.
Venäjän presidentti Vladimir Putin on myöntänyt julkisesti, että Venäjän talous on laskenut kaksi kuukautta peräkkäin.
Putin kertoi taloustilanteesta hallitukselleen pitämässään puheessa. Presidentin kommenteista kertoo uutistoimisto Reuters.
Putin vaatii hallitukseltaan selitystä sille, miksi taloudella menee heikommin kuin ennusteissa arvioitiin.
Presidentti sanoi haluavansa kuulla lisätoimista, joita Venäjä tekee talouskasvun palauttamiseksi.
– Odotan ehdotuksia lisätoimenpiteiksi, joilla pyritään elvyttämään kotimaisen talouden kasvua, tukemaan yritystoimintaa sekä parantamaan työllisyyden rakennetta suosimalla aloja, joilla on tuottavampia työpaikkoja ja jotka tuottavat korkeaa lisäarvoa, Putin sanoi.
Suomen pankki ennusti ongelmia
Venäjän talouden tila on ollut suurennuslasin alla helmikuun 2022 jälkeen. Venäjä aloitti tuolloin suurhyökkäyksen Ukrainaan, minkä seurauksena maan talous joutui rajujen pakotteiden kohteeksi.
Venäjän talous on kestänyt pakotteet arvioita paremmin, mutta ongelmitta se ei ole selvinnyt.
Lokakuussa 2025 Suomen pankki ennusti, että Venäjän talouden "nopea kasvu on ohi".
– Venäjän bruttokansantuotteen kasvuvauhti on vuoden 2025 alkupuoliskolla hidastunut selvästi ennakoituakin nopeammin, ja koko vuonna talous kasvaa korkeintaan yhden prosentin vauhtia, Suomen pankki ennusti.
Venäjän talouden ongelmia ovat Suomen pankin mukaan sodan tarpeet, työvoimapula ja julkisten menojen kasvuvauhdin hidastuminen.