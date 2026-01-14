Finavian lentoasemien matkustajamäärä kasvoi viime vuonna.
Finavian asemien kautta kulki viime vuonna 20,4 miljoonaa matkustajaa, mikä on runsaat neljä prosenttia enemmän kuin toissa vuonna, lentoasemayhtiö kertoi keskiviikkona.
Matkustajista valtaosa, lähes 17 miljoonaa, kulki Helsinki-Vantaan kautta.
Matkailuvetoisella Rovaniemen lentoasemalla matkustajamäärä nousi yli 18 prosenttia ja oli 1,1 miljoonaa.
– Tänä talvena Rovaniemelle lennetään Helsinki-Vantaan lisäksi jo 38:lta eri lentoasemalta, Finavian reittikehityksestä vastaava johtaja Petri Vuori sanoi tiedotteessa.
Kittilässä matkustajamäärä kasvoi runsaat kahdeksan prosenttia. Kuusamossa kasvua oli reilut kaksi prosenttia, kun taas Ivalossa matkustajamäärä pysyi edellisvuoden tasolla.
Matkustajamäärällä mitattuna lentoliikenne on Finavian mukaan palautunut noin 80-prosenttisesti verrattuna koronaa edeltävään aikaan.