Suomalaisnainen poistettiin lentokoneesta vatsavaivojen vuoksi – kertoo henkilökunnan ahdistavista kysymyksistä

Suomalaisturistin kotimatka Kreetalta päättyi jo lentokentälle, kun Finnair poisti hänet lennolta ennen koneen nousua. Kotiinpaluu lomasaarelta venähti lopulta aamuyön tunneille.

MTV Uutisiin otti yhteyttä Kreetalla lomaillut suomalainen nainen. Hän kertoo Finnairin matkustamohenkilökunnan ahdistavasta käytöksestä.

Lukija oli mennyt ennen koneen lähtöä poikkeamaan WC:ssä, jossa oli ennen häntä käynyt toinenkin asiakas.

Ennen WC:hen menoa nainen kertoi lentoemännälle vatsansa olevan hieman sekaisin. Matkustajan palattua paikalleen, oli lentohenkilökunta alkanut kyselemään muiden matkustajien kuullen hänen voinnistaan ja terveydentilastaan.

Matkustamohenkilökunta oli ollut samaan aikaan puhelimessa lääkärin kanssa.

– Sanoin vatsani olevan hieman sekaisin. Seuraavaksi toinen lentoemäntä tuli kysymään minulta kysymyksiä: Minkä ikäinen olet, onko vatsa ollut kuinka kauan sekaisin, monta kertaa kävin tänään WC:ssä, olenko oksentanut, olenko raskaana.

Nainen kertoo todenneensa lentoemännälle, että hänen vatsansa on usein sekaisin ulkomailla, varsinkin helteissä. Hän kertoi myös, ettei ollut oksentanut tai raskaana.

Kysymyksiä oli esitetty muiden matkustajien kuullen, mitä matkustaja piti erittäin sopimattomana tapana toimia.

– Varmaan lääkäri teki päätöksen. Kysyin itse, voisiko keskusteluun saada yksityisyyttä ja voisimmeko mennä sinne tilaan, missä lentoemännät yleensä ovat.

– Jälkikäteen mietin, millä mandaatilla lentoemäntä kyseli kehooni liittyviä asioita ja vielä muiden kuullen. Eihän tämä näin voi mennä ajattelin, mutta hyväksyin tilanteen.

"Rikkinäinen puhelin"

Nainen kertoo tilanteen olleen nolo ja hämmentävä.

– Seuraavaksi minulle tultiin ilmoittamaan, että minut poistetaan lennolta. Olin sanoin kuvaamattoman pöyristynyt.

– Kerroin vielä erikseen, että olen ottanut liian vahvoja laksatiiveja, sillä aluksi vatsani ei toiminut.

Matkustaja oli pyytänyt myös mahdollisuutta keskustella itse lääkärin kanssa puhelimessa, mutta tämä ei hänen saamansa vastauksen mukaan ollut protokollan mukaista.

Nainen olisi halunnut välttää "rikkinäisen puhelimen", jossa lääkärin ja hänen välissään oli muita henkilöitä.

– Lentomäntä kysyi, tarvitsenko lääkärin kentälle. Ihmettelin, että miksi, kun en ole sairas, niin kuin olen toistuvasti sanonut.

Iltalennolla kotiin

Matkustaja kertoo MTV Uutisille hermostuneensa ensin tilanteesta ja uhanneensa, ettei poistuisi koneesta ilman poliisia.

Hän kertoo kuitenkin rauhoittuneensa ja noudattaneensa henkilökunnan määräystä.

Nainen kertoo saaneensa ostettua paikan Finnairin iltalennolle, ja hän saapui lopulta kotiin aamuyön tunteina.

– Jouduin ostamaan kalliin uuden lennon ja viettämään päivän kentällä.

Finnair vastaa

Finnairilta vahvistetaan MTV Uutisille, että kyseinen tapaus on tapahtunut heidän koneessaan. Matkustajan yksityisasioita he eivät voi kommentoida.

Yleisellä tasolla kuitenkin Finnairilta kerrotaan, että asiakkaan pääsy lennolle voidaan tietyissä tilanteissa evätä.

– Finnairin henkilökunnan tehtävänä on ennen lentoa varmistua matkustajien lentokelpoisuudesta, jotta kaikkien matkustajien matka sujuu turvallisesti.

– Emme voi kommentoida kenenkään asiakkaan terveydentilaa asiakkaan yksityisyyden suojan vuoksi, mutta voimme todeta, että lennolle pääsyä ei koskaan evätä ilman perusteita.

Finnairin mukaan henkilökunnalla on velvollisuus evätä pääsy lennolle, jos on mitään epäilystä, että lentäminen voisi vaarantaa henkilön terveydentilan, tai on riski, että henkilön terveydentila voisi heiketä lennon aikana.

– Lähtökohtana on kaikkien matkustajien turvallisuus, turvallisuus on aina tärkein prioriteettimme.