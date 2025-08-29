Voiko sairaus estää lennolle pääsyn? Ilmailulääkäri vastaa

Kysyimme ilmailulääkäriltä, mitkä sairaudet estävät lennolle pääsyn.

Finnairin paluulennolta Thaimaan Phuketista Helsinkiin poistettiin tammikuussa nelihenkinen perhe, koska perheen 8-vuotias lapsi alkoi oksennella juuri ennen lennon lähtöä.

Äidin mukaan lapsi ei vaikuttanut sairaalta, vaan huonovointisuus johtui muista syistä. Koko muu perhe voi hyvin.

Perhe päätyi ostamaan uudet lennot ja maksamaan yli 5 000 euroa alkuperäisten 9 000 euroa kustantaneiden lentojen lisäksi.

Finnair kertoi, ettei korvauksia makseta, vaan tarjosi 20 euron etuseteleitä jokaiselle perheenjäsenelle. Asian käsittely jatkuu.

Finnairin mukaan lennolle eväämistä ei koskaan tehdä ilman perusteita. Viestintäpäällikkö Mia Eloranta kertoi aiemmin yleisellä tasolla vastaten, että lentohenkilökunnalla on velvollisuus evätä pääsy lennolle, jos on mitään epäilystä, että lentäminen voisi vaarantaa kyseisen henkilön terveydentilan, tai on riski, että henkilön terveydentila voisi heiketä lennon aikana.

Lentohenkilökunta tekee arvion

Lääkärikeskus Aavan ilmailulääketieteen keskuksen johtaja Janne Lepola kommentoi lennolla sairastumista MTV Uutisille yleisellä tasolla. Hän ei itse tee matkustaja-arvioita vaan hoitaa lentohenkilökuntaa.

Lepolan mukaan lentoyhtiöillä on omat sääntönsä ja kriteerinsä sille, milloin matkustaminen on mahdollista. Matkustamohenkilöstö on koulutettu arvioimaan lentokelpoisuutta. Viime kädessä päätöksen tekee kapteeni.

Ratkaiseva asia on matkustajan kunto

Lista erilaisista lentämisen estävistä sairauksista on Lepolan mukaan pitkä. Sairauksien nimeämistä tärkeämpi kysymys on kuitenkin se, mikä on asiakkaan kunto.

Se, mikä sairaus estää matkan, voi vaihdella tilanne- ja tapauskohtaisesti.

Kovin sairaita ei kannata ottaa koneeseen. Lepolan mukaan kyseessä on muiden mukavuus, lentoturvallisuus sekä se, että sairasteleva potilas sitoo herkästi matkustamohenkilökuntaa ja se on pois muusta turvallisuustyöstä sekä matkustamopalvelusta.

Myös pöpöjen leviäminen halutaan estää.

– Jos mietitään esimerkiksi norovirusta, jäävät virukset elämään pidemmäksi aikaa pinnoille, jolloin usea voi sairastua lennolla ja mahdollisesti vielä seuraavillakin lennoilla.

Myös turhia välilaskuja yritetään välttää.

– Ne ovat yllättävän kalliita ja sotkevat lisäksi aikataulut pidemmäksi aikaa.

Oksentelu estänee lennon

Jos matkustaja on selkeästi pahoinvoiva, oksenteleva tai ripuloiva, ei häntä todennäköisesti oteta kyytiin.

Pahalle vatsataudille ei pysty koneessa välttämättä tekemään mitään. Nesteyttäminen esimerkiksi ei onnistu.

MEDIF-kaavake

Jos oma lentokyky epäilyttää, tulee matkustajan Lepolan mukaan katsoa ohjeet lentoyhtiöiden sivuilta.

– Lähes aina kannattaa täyttää MEDIF-lomake ja lähettää se hyvissä ajoin lentoyhtiöön.

MEDIF-kaavakkeella matkustajan tulee ilmoittaa ennen lentoa vakavasta perussairaudestaan tai jos hän on ollut sairaalahoidossa tai leikkauksessa. Sen avulla lentoyhtiöt ja lääkärit voivat arvioida, onko matkustajaa mahdollista ottaa koneeseen.

Mikäli lentolupa myönnetään, on matkustaja lentoyhtiön vastuulla.

Pienten lasten voinnin arvioinnista

Lepola korostaa, ettei ole perehtynyt matkustaja-arviointiin, mutta pohtii, että pienten lasten kohdalla voinnin arvioinnissa pohdittaneen arvioivin kysymyksin, onko kyseessä vatsatauti vai esimerkiksi jännitys.

Selkeät oireet, kuten kuume ja oksentelu, johtanevat hyvin äkkiä siihen, että lasta ei oteta kyytiin.

Lepola sanoo, että pieni lapsi voi kuivua nopeasti. Ylhäällä lentokoneilma on valmiiksi kuivaa ja jos lapsi oksentelee paljon, ei tippamahdollisuutta välttämättä ole.

– Koneessa on hyvin hankala hoitaa, jos tulee joku tilanne, Lepola summaa.

Katso myös: Lentolaukun kokoiset reput myyvät kuin häkä – miten vähällä tavaramäärällä voi lähteä lomalle?

11:46 Entä miten ammattijärjestäjä Mari Shrestha kommentoi toimittaja Inkan pakkaamaa laukkua?