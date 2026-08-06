Törmäys ei aiheuta vaaraa Maalle.
Osa avaruusyhtiö SpaceX:n raketista törmäsi Kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO.
Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna.
ESO vahvisti törmäyksen Chilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan Kuun pinnasta ja raketista.
Törmäys saa aikaan uuden, halkaisijaltaan jopa yli 17 metrin kraatterin, mutta törmäyksestä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa Maalle.
Edellisen kerran Kuun pintaan osui raketinkappale vuonna 2022. Tuolloin kiinalaisen pitkä marssi 3C-raketin osa iskeytyi Kuun pimeälle puolelle. Kyseinen raketti oli laukaistu avaruuteen jo vuonna 2014.