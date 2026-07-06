USA:n jalkapallomaajoukkueen maalitykin Folarin Balogunin peruttu pelikielto on tällä hetkellä koko MM-turnauksen tulikuumin puheenaihe. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyysi pelikiellon peruuttamisen tutkimista henkilökohtaisesti FIfa-pomo Gianni Infantinolta, mikä on ollut omiaan synnyttämään kritiikkiä poliittisesta pelistä ja jopa korruptiosta.
Fifa on koko ajan vakuutellut, että sen kurinpitodelegaatio tekee päätökset itsenäisesti. Näin toistaa tuoreeltaan myös Infantino, jonka lausunto julkaistiin maanantai-iltana.
– Olen nähnyt julkiset kommentit, jotka koskevat Fifan riippumattoman kurinpitolautakunnan päätöstä Folarin Balogunin pelikiellosta, Infantinon tiedotteessa sanotaan.
Fifa-pomo myöntää "keskustelevansa säännöllisesti" MM-kisoihin liittyvistä asioista Trumpin kanssa. Trump myönsi kaksikon puhelun aiemmin, Infantino nyt.
– Tässä asiassa sainkin puhelun presidentti Donald Trumpilta, aivan kuten saan puheluita valtionpäämiehiltä, hallituksen virkamiehiltä, jalkapallon sidosryhmiltä ja yritysjohtajilta ympäri maailmaa.
Infantino kertoo selvittäneensä Trumpille, kuinka Fifan riippumaton päätöksenteko toimii.
– Luen Fifan kurinpitokomitean päätökset heti, kun ne julkaistaan. Joskus ne yllättävät minut. Joskus olen niiden kanssa samaa mieltä, ja joskus en, Infantino sanoo.
Infantino vakuuttaa, että sillä, onko hän tai joku muu henkilökohtaisesti eri mieltä ratkaisujen kanssa, ei ole merkitystä.
– Itsenäisten instituutioiden ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen on se, mikä turvaa kilpailujemme rehellisyyden ja FIFA:n uskottavuuden kaikkina aikoina, tiedote päättyy.
Fifa ei käsittele Belgian valitusta
USA:n tuleva neljännesvälierävastustaja Belgia on yrittänyt valittaa Fifan kurinpitoelimen ratkaisusta, jonka myötä Balogun saa pelata ensi yön ottelussa. Fifa kertoi iltakahdeksalta Suomen aikaa, ettei se ota Belgian valitusta edes käsittelyyn.
– Pyyntöä ei voida ottaa käsiteltäväksi, koska Belgia ei ole menettelyn osapuoli eikä sillä ole oikeutta valittaa päätöksestä.
Belgian jalkapalloliitossa kuohui aiemmin tänään. Se syytti Fifaa todisteiden pimentämisestä, sillä perusteita Balogunin pelikiellon purkamisesta ei toimitettu Belgian liiton tutkittavaksi.
Tämä Fifan viimeisin ulostulo on aivan viimeinen varmistus sille, että Balogun on pelikelpoinen ensi yön ottelussa. Hän on USA:lle tärkeä pelaaja, ja on iskenyt tähän mennessä kolme maalia.
Jere Hultin työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hultinin erityisosaaminen kohdistuu jääkiekkoon, mutta hän seuraa urheilun kenttiä laajalla skaalalla. Voit olla juttuvinkkien tiimoilta yhteydessä sähköpostitse jere.hultin@mtv.fi