MM-kisoissa kuhisee: Belgian valitus tyrmätty, Fifa-pomo kommentoi rujoja syytöksiä

Folarin Balogunin pelikieltokohun ympärillä tapahtuu. Fifa-pomo Gianni Infantino on nyt kommentoinut skandaalinkäryistä tapausta. Belgian jalkapalloliiton valituksen Fifa torppasi ilman käsittelyä.

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USA:n jalkapallomaajoukkueen maalitykin Folarin Balogunin peruttu pelikielto on tällä hetkellä koko MM-turnauksen tulikuumin puheenaihe. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyysi pelikiellon peruuttamisen tutkimista henkilökohtaisesti FIfa-pomo Gianni Infantinolta, mikä on ollut omiaan synnyttämään kritiikkiä poliittisesta pelistä ja jopa korruptiosta.

Fifa-pomo myöntää "keskustelevansa säännöllisesti" MM-kisoihin liittyvistä asioista Trumpin kanssa. Trump myönsi kaksikon puhelun aiemmin, Infantino nyt.

– Tässä asiassa sainkin puhelun presidentti Donald Trumpilta, aivan kuten saan puheluita valtionpäämiehiltä, hallituksen virkamiehiltä, jalkapallon sidosryhmiltä ja yritysjohtajilta ympäri maailmaa.

– Luen Fifan kurinpitokomitean päätökset heti, kun ne julkaistaan. Joskus ne yllättävät minut. Joskus olen niiden kanssa samaa mieltä, ja joskus en, Infantino sanoo.

Infantino vakuuttaa, että sillä, onko hän tai joku muu henkilökohtaisesti eri mieltä ratkaisujen kanssa, ei ole merkitystä.