Jordanian jalkapalloliiton puheenjohtaja Ali bin Hussein kertoi tiedotteessa, että maa joutui kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan kiristyksen kohteeksi MM-kisoissa.

Ali bin Hussein nosti esille, että joiltain maan kannattajilta evättiin viisumi, vaikka heillä oli liput otteluihin. Hän kuvaili, että lippuja oli myyty kohtuuttomiin hintoihin. Husseinin mukaan Jordanian jalkapalloliitto odottaa edelleen palkintorahoja viime talvena Qatarissa järjestetystä Fifa Arab Cupista, jossa maajoukkue pääsi finaaliin.

Husseinin kuvailema kiristys tapahtui sen jälkeen, kun Fifa oli kieltäytynyt auttamasta liittoa näissä tai muissa asioissa. Hänelle kerrottiin kuitenkin myöhemmin, että jos hän tukisi Gianni Infantinoa (Fifan puheenjohtaja), "se auttaisi heitä paljon".

– Koko tilanne on kiristystä, emmekä aio taipua siihen, Hussein kirjoitti ja ilmoitti, etteivät he aio tukea Infantinoa jatkokaudelle.

Jordania liittyi näin ollen mukaan useiden muiden jalkapalloliittojen joukkoon, jotka ovat peruneet tukensa Infantinolle. Mukana ryhmässä ovat myös Suomi ja Ruotsi.