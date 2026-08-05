The Time kertoo, että kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino on kutsunut koolle hätäkokouksen. Taustalla on häneen kohdistuva kritiikki ja paine.

Kritiikki on kasvanut MM-kisojen jälkeen päivä päivältä. Suunnitelma MM-kisaosakkeiden myynnistä katkaisi suurelta osin kamelin selän jalkapalloväen keskuudessa ja vaikka Fifa ja Infantino vetäytyivät hankkeesta, kertovat useat lähteet, että Infantino halutaan pois puheenjohtajan paikalta.

Painetta on tullut sisältä ja ulkoa. Nyt Infantino on kutsunut The Timesin mukaan Fifan johdon kriisikokoukseen Marokon Rabatiin, jotta organisaatio saataisiin takaisin jaloilleen viime viikkojen kaaoksen jälkeen.

Kokouksen tarkoituksena on keskustella siitä, miten Infantino voisi pitää kiinni vallastaan. Hänen uskollisimpien avustajiensa kerrotaan myös kehottaneen useita Fifan 211 jäsenmaista antamaan julkisen tukensa Infantinolle. Useat kansalliset liitot ovat ilmoittaneet, että eivät tue Infantinoa maaliskuun vaaleissa.