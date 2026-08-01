The Telegraph kertoo, että Euroopan jalkapalloliiton Uefan kaikki 55 jäsenmaata ovat valmiita äänestämään kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon luottamuksesta, mikäli tämä ei eroa tehtävästään. Jäsenmaat äänestäisivät tässä tapauksessa Infantinoa vastaan.
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Uefa tarvitsee vain 43 maaliiton tuen voidakseen järjestää virallisen äänestyksen. Liitto oli jo aiemmin ilmoittanut, että se on menettänyt luottamuksensa Infantinon johtamiseen ja vaatinut radikaaleja muutoksia Fifan sisällä.
Infantino luopui lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa kyseenalaisesta hankkeestaan, jossa jalkapallon MM-kisoista olisi myyty osakkeita ulkopuolisille sijoittajille. Uefa ilmoitti tätä ennen boikotoivansa MM-kisoja, mikäli projekti etenee.
Infantino sai vastustusta hankkeelleen myös Fifan sisältä. Operatiivinen johtaja Kevin Lamour paljasti projektin olleen Infantinon omaa henkilökohtaista aikaansaannosta.