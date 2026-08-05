Valtiotieteilijä Ross K. Baker kertoi Dagbladetille, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon välirikossa on kyse Trumpin "sadistisesta leikistä".

Trump ja Infantino yhdessä oli tuttu näky ennen MM-turnausta ja sen aikana. Läheiset välit kuitenkin muuttuivat, kun Infantinon suunnitelma MM-kisaosakkeiden myynnistä ulkopuolisille sijoittajille kaatui.

Jalkapalloväen luottamus Infantinoon horjahti pahemman kerran ja muun muassa The Timesin mukaan Fifa-pomo oli yrittänyt ottaa yhteyttä puhelimitse Trumpiin, jotta voisi pelastaa työpaikkansa.

Fifan viestintäosasto kiisti tämän tiedon ja kutsui sitä keksityksi. Kuitenkin useat mediat raportoivat, että kaksikon välit ovat viilenneet. Rutgersin yliopiston valtiotieteen professori Ross K. Baker kutsui Trumpin toimintaa "sadistiseksi leikiksi".

– Hän manipuloi ihmisiä. Jos olet suosiossa, niin hän ylistää sinua kaikin mahdollisin kehuin. Jos kuitenkin joudut vaikeuksiin, ja varsinkin, jos et anna hänelle sitä, mitä hän haluaa, niin hän muuttuu nopeasti ilkeäksi. Trump ja Valkoinen talo ovat erittäin taitavia ottamaan etäisyyttä, jos joku hänen lähipiiristään joutuu jollain tavalla vaikeuksiin, Baker totesi.