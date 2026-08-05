The Athletic kertoo, että jalkapallon miesten MM-kisoja sekä seurajoukkueiden MM-kisoja järjestäneet yhdysvaltalaiskaupungit eivät ole saaneet kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan lupaamia rahoja. Summat ovat miljoonien luokkaa.
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Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino lupasi ennen vuonna 2025 pelattua seurajoukkueiden MM-turnausta kisakaupungeille, että Fifa maksaisi jokaiselle kaupungille miljoona dollaria tukirahaa. Maajoukkueiden MM-turnausta järjestäneet kaupungit kysyivät Fifalta, mikäli he saisivat saman tukirahan.
Neljä kisakaupunkien järjestelypomoa ovat kertoneet, että Fifa jatkuvasti lupasi, että rahaa tulisi, vaikkei varsinaista julkista tiedotetta asiasta annettukaan. Lupaus annettiin suullisesti useaan otteeseen, mutta maksua ei ole tullut. Useat kaupungit ovat nyt tiedustelleet Fifalta tietoa rahoista.
The Athletic oli ottanut yhteyttä Fifaan, josta ei haluttu kommentoida asiaa. Haaste on kaupungeille entistä suurempi, sillä osa järjestelykomiteoista on lopettamassa toimintaansa turnauksen päättymisen jälkeen.