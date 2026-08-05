Jälleen uusi Fifa-skandaali – miljoonasummia jätetty maksamatta

The Athletic oli ottanut yhteyttä Fifaan, josta ei haluttu kommentoida asiaa. Haaste on kaupungeille entistä suurempi, sillä osa järjestelykomiteoista on lopettamassa toimintaansa turnauksen päättymisen jälkeen.

Neljä kisakaupunkien järjestelypomoa ovat kertoneet, että Fifa jatkuvasti lupasi, että rahaa tulisi, vaikkei varsinaista julkista tiedotetta asiasta annettukaan. Lupaus annettiin suullisesti useaan otteeseen, mutta maksua ei ole tullut. Useat kaupungit ovat nyt tiedustelleet Fifalta tietoa rahoista.

Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino lupasi ennen vuonna 2025 pelattua seurajoukkueiden MM-turnausta kisakaupungeille, että Fifa maksaisi jokaiselle kaupungille miljoona dollaria tukirahaa. Maajoukkueiden MM-turnausta järjestäneet kaupungit kysyivät Fifalta, mikäli he saisivat saman tukirahan.

Se tarkoittaa sitä, että ei ole helppo selvittää, mikä taho olisi nyt parhaassa asemassa hyötymään rahoista. Toinen haaste tulee siinä, kun kaupungit tekevät päättäjille taloudellisia raportteja turnauksesta, että pitäisikö tukiraha sisällyttää mukaan vai ei.