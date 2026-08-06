Venäläisdroonien hyökkäykset siviilejä kohtaan ovat nousseet jälleen otsikoihin, kun Hersonissa kuvattu video paljasti droonin iskevän vihanneskauppiaaseen keskellä kaupunkia.
Venäjä on tappanut pelkästään Hersonin alueella sodan alusta alkaen yli sata siviiliä, joista valtaosa on kuollut drooni-iskuihin.
YK:n mukaan Venäjä on iskuillaan syyllistynyt toistuvasti sotarikoksiin.
Puolustusvoimien entisen tutkimusjohtajan, insinöörieversti evp:n Jyri Kosolan mukaan Venäjä on harjoittanut ihmismetsästystä alueella ja kyseessä on sille tyypillinen terrorisoiva sodankäyntitapa.
Droonisodankäynti laajentaa sodan vaikutuksia.
– Sota kaikkiallistuu. Se koskee kaikkia, ei vain sotilaita rintamalla, vaan koko yhteiskuntaa, sanoo Kosola.
Venäjän aiheuttamat siviilikuolemat Hersonin alueella huhtikuusta 2022 alkaen. Lähde: GeoConfirmed.
Venäjä tekee tietoisesti sotarikoksia
Ukrainan Hersonin alueen sotilashallinto julkaisi maanantaina videon droonista, joka jahtasi ukrainalaista vihanneskauppiasta ja räjähti lopulta hänen vieressään. Mies haavoittui vakavasti.
– Päätellen tuosta panoksesta, sillä on yritetty etsiä sotilasajoneuvoja ja sotilaskohteita. Kun sotilaita ei ole löydetty, on turhautuneena isketty siviilin kimppuun, Kosola sanoo.