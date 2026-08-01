Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on menettänyt Euroopan jalkapalloliitto Uefan luottamuksen.

Uefa kertoi asiasta lauantaina julkaistussa tiedotteessa.

Uefa kertoi asiasta sen jälkeen, kun Fifa ilmoitti perääntyvänsä suunnitelmistaan myydä osuus jalkapallon MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille.

Fifan aikomukset ovat ravistaneet jalkapallomaailmaa, ja suurin osa maailman jalkapalloliitoista uhkasi boikotoida MM-kisoja.

Uefan tiedotteessa Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino sai kritiikkiä muun muassa rikkomistaan lupauksista.

– Kun Gianni Infantino pyysi luottamusta Fifan puheenjohtajavaalissa vuonna 2016, hän sanoi: "Totta kai meidän on oltava läpinäkyviä. Olen ollut sitä viimeiset 15 vuotta elämästäni Uefassa. Teidän on oltava osa jokapäiväistä elämää Fifassa." Tämän jälkeen hän sanoi sidosryhmille: "Fifan raha on teidän rahaanne. Se ei ole Fifan presidentin rahaa. Se on teidän rahaanne. Te olette kansalliset lajiliitot, ja Fifan rahojen on palveltava jalkapallon kehittämistä, eikä minkään muun", Uefan tiedotteessa sanottiin.

– Kumpaakaan näistä lupauksista hän ei ole pitänyt. Hänen kyhäämänsä ja väkisin läpi ajamansa sopimus oli salamyhkäinen, kulissien takana tehty ja kaikkea muuta kuin avoin.