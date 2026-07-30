Pohjois-Amerikan, Keski-Amerikan ja Karibian jalkapalloliitto Concacaf ja sen 41 jäsenmaata ovat kieltäytyneet Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan ja puheenjohtaja Gianni Infantinon ehdotuksesta, jossa osa MM-kisoista myytäisiin ulkopuolisille sijoittajille. Concacaf tiedotti asiasta myöhään torstai-iltana Suomen aikaa.

Euroopan jalkapalloliitto Uefa ilmoitti aiemmin torstaina, että se boikotoi MM-kisoja, mikäli Fifa ei peräänny suunnitelmistaan. Suomen Palloliitto seisoo yhtenäisesti kaikkien 55:en jäsenmaan kanssa ja se ilmoitti myös, että vetää tukensa pois Infantinolta. Nyt toinen maanosaliitto Concacaf on antanut oman kantansa asiaan.

– CONCACAF on liitto, jota yhdistää rakkaus lajiimme ja jossa jalkapallo on etusijalla. Tämän filosofian ohjaamina olemme viimeisten kymmenen vuoden aikana rakentaneet alusta alkaen organisaation, joka perustuu palveluun, läpinäkyvään hallintoon ja jalkapallon pitkäjänteiseen hoitamiseen. Historia on osoittanut FIFA:lle ja jalkapalloperheelle, mitä tapahtuu, kun lajin valvojat menettävät nämä arvot näkyvistä, tiedottessa todetaan.

Concacaf vaati tiedotteessa suurempaa läpinäkyvyyttä sekä asianmukaista hallintoa. Se kutsui torstaina koolle 41 jäsenliittonsa puheenjohtajat sekä oman puheenjohtajan, neuvoston jäsenet sekä Fifan neuvoston jäsenet keskustelumaan Fifan ehdotuksesta.