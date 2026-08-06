Sointu Borg ja Janni Hussi ilmoittivat yllätysuutisen kuulijoille.
Sointu Borg ja Janni Hussi ovat luotsanneet suosittua Sana on vapaa -podcastia 3,5 vuoden ajan Podimossa. Kaksikko muistelee uusimmassa jaksossa, mitä kaikkea vuosien aikana on tapahtunut.
– Mieti, olen ehtinyt mennä naimisiin ja erota tämän podcastin aikana, Hussi sanoo Borgille.
Kaksikko ylistää toisiaan vuolaasti jakson loppupuolella.
– Yksi aikakausi tulee päätökseensä. Täytyy sanoa Janni, että sinua parempaa podcastkollegaa ei olisi voinut ikinä olla, Borg sanoo.
– Kiitos, tunne on hyvin vahvasti molemmin puoleinen. Se luottamus, mikä meillä täällä studiossa on aina ollut ja on. Kunnioitus toisen tekemään työtä ja aikaa kohtaan, niin se ei valitettavasti ole aina itsestäänselvä asia missään työyhteisössä, Hussi sanoo.
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Lopulta kaksikko täräyttää yllättävän uutisen kuulijoille.
– Tähän tämä aikakausi nyt vähän niin kuin päättyy, Borg sanoo.
– Aika haikealta se tuntuu, Hussi sanoo.
Borg ja Hussi vihjaavat, että heiltä on tulevaisuudessa tulossa kuitenkin jotain. Tarkkoja suunnitelmia he eivät kuitenkaan paljasta. He kiittävät kuulijoita vuolaasti jakson aikana.