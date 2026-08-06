Borg ja Hussi vihjaavat, että heiltä on tulevaisuudessa tulossa kuitenkin jotain. Tarkkoja suunnitelmia he eivät kuitenkaan paljasta. He kiittävät kuulijoita vuolaasti jakson aikana.

– Kiitos, tunne on hyvin vahvasti molemmin puoleinen. Se luottamus, mikä meillä täällä studiossa on aina ollut ja on. Kunnioitus toisen tekemään työtä ja aikaa kohtaan, niin se ei valitettavasti ole aina itsestäänselvä asia missään työyhteisössä, Hussi sanoo.

– Me ei saada teille ihan kauheasti kertoa, mitä tapahtuu. Kyllä te meitä vielä kuulette, mutta me emme voi kertoa vielä, että milloin. Nyt tähän tulee pikku breikki, Borg sanoo.