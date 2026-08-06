Matkan varrella kuullaan autoilijoiden kokemuksia, poliisin näkemyksiä sekä hankkeesta vastaavan Keski-Suomen elinvoimakeskuksen perusteluja uusille kameroille.
Kiristyvätkö hermot nopeusrajoitusten ja automaattisen kameravalvonnan ristitulessa? MTV Uutisten toimitus suuntaa torstaina nelostielle selvittämään, miltä meno näyttää ratin takaa yhdellä Suomen puhutuimmalla tieosuudella.
Äänekosken ja Pihtiputaan välille rakennetaan parhaillaan 12 uutta automaattisen nopeusvalvonnan kamerapistettä, joilla nelostien kameravalvonta laajenee entisestään.
Monelle autoilijalle ilmiö on tuttu: kameran lähestyessä vauhti hidastuu, ja kameran jälkeen liikenne kiihtyy jälleen. Ovatko kamerat lisänneet liikenneturvallisuutta vai aiheuttavatko ne turhaa haitariliikettä?
MTV Uutisten toimittaja lähtee torstaina ajamaan nelostietä ja selvittää paikan päällä, miltä liikenne näyttää käytännössä. Matkan varrella kuullaan autoilijoiden kokemuksia, poliisin näkemyksiä sekä hankkeesta vastaavan Keski-Suomen elinvoimakeskuksen perusteluja uusille kameroille.
Voiko automaattinen nopeusvalvonta tehdä liikenteestä yhtä aikaa turvallisempaa ja autoilijoiden mielestä ärsyttävämpää? Sitä lähdemme selvittämään torstaina suorassa lähetyksessä nelostieltä.