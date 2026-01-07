Jyväskyläläislähtöinen rap-artisti Gettomasa kertoi paluustaan keskiviikkona 7. tammikuuta.
Suosikkiräppäri Gettomasa, oikealta nimeltään Aleksi Lehikoinen tekee paluun keikkalavoille. Elokuussa 2024 tauolle jäänyt artisti pudotti paluu-uutisen Jyväskylän kaupungintalolla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 7. tammikuuta.
Gettomasa kertoi tiedotustilaisuudessa, että hän esiintyy Jyväskylän Hippoksen pesäpallostadionilla kesäkuun 13. päivänä. Tiedotteen mukaan kyseessä on Hippoksen pesäpallostadionin tähänastisen historian suurin live-konsertti.
Perjantaina 9. tammikuuta Gettomasalta on luvassa myös uutta musiikkia, kun artisti julkaisee Aitous ei oo myynnissä -nimeä kantavan kappaleen.
Gettomasa julkaisee perjantaina uutta musiikkia.
Pitkään hiljaiseloa viettänyt räppäri aktivoitui hiljattain uudelleen sosiaalisessa mediassa saaden paluuspekulaatiot käymään kuumana. Sunnuntaina 4. tammikuuta hän jakoi Instagram-tililleen otoksen, jossa nojaa pylvääseen katse maahan painettuna. Hänen ympärillään maassa on vihkoja ja irti revittyjä sivuja.
Maanantaina 5. tammikuuta Gettomasa julkaisi Instagram- ja TikTok-tileillään videoklipin, jossa kuuluu hänen äänensä.
– Synkkyys valtasi maailman. Ikään kuin kaikki meidän arvot olis muuttunut tarpeettomiksi. Ainut millä oli enää väliä on numerot, tykkäykset, seuraajat, raha, materia. Keinot, millä ne saavutettiin ei enää merkinny mitään, Gettomasa lausuu videolla.
– Mun oman kokemuksen mukaan tän numeropelin voittajilla on kaikista huonoin olla. Ja eniten rauhaa on niillä, ketkä ei suostu edes pelaamaan. Numerot teki meistä orjia, mut mä tunnen jo muutoksen. Synkin aika on ohitettu. Valo tekee tuloaan, video päättyy.
