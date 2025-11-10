Käärijä esiintyy ensi vuonna Helsingin Veikkaus Arenalla.

Euroviisujen myötä valtavaan suosioon noussut Käärijä esiintyy Helsingin Veikkaus Arenalla 23. toukokuuta 2026.

Eurodisko-nimeä kantava show päättää Käärijän keikkatauon Suomessa.

Lämmittelijänä toimii niin ikään Euroviisuista kansainväliseen suosioon ponnahtanut slovenialainen Joker Out.

– Olen tosi kiitollinen, että pääsen tekemään näin ison ja kattavan keikan. Tulette näkemään jotain mitä ette ole koskaan nähneet Käärijän keikalla! Kappaleita kuullaan koko uran varrelta vanhoista uuteen, ja tulemme vastaanottamaan myös maailmanluokan tähtiä. On ilo päästä pitkästä aikaa esiintymään kotimaassa ja toivottavasti nään mahdollisimman paljon kaikkia teitä rakkaita ihmisiä siellä, Käärijä kommentoi tiedotteessa.

Konsertin ennakkolipunmyynti alkaa ma 10.11. klo 12. Julkinen lipunmyynti alkaa ma 17.11. klo 9.