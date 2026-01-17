Venäjä kompensoi heikkoutensa kumppanina palaamalla sille tuttuun vahvuuteensa häirikkönä, asiantuntijat katsovat.

Venäjä on maailman huonoin suojelija.

Näin arvioivat saksalaisen Carnegie Russia Eurasia Centerin johtaja Alexander Gabujev ja vanhempi tutkija Sergei Vakulenko yhdysvaltalaislehti Foreign Affairsille kirjoittamassaan artikkelissa.

Tutkijat katsovat, ettei Venäjä ole kyennyt tekemään oikein mitään konkreettista suojellakseen vakavia takaiskuja kärsineitä Syyriaa, Irania tai Venezuelaa.

Näiden kaikkien kanssa Kremlillä on ollut läheiset suhteet.

Vuosi 2026 taas alkoi Yhdysvaltojen kaapatessa Venezuelan presidentin Nicolas Maduron keskellä yötä. Tämä tapahtui vain reilu puoli vuotta sen jälkeen kun Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Maduro allekirjoittivat strategisen yhteistyösopimuksen Moskovassa.

– Venäjä ei onnistunut varoittamaan Maduroa Yhdysvaltojen operaatiosta tai suojelemaan häntä hyökkäyksen aikana, Gabujev ja Vakulenko kirjoittavat.

– Kremlin impotenssi Venezuelassa on jatkumoa sille, mitä on nähty Venäjän Ukrainaan aloittaman suurhyökkäyksen jälkeen, he jatkavat.