Tapparan valmennusryhmän ensi kauden osoitteet alkavat selvitä. Nyt Expressen kertoo Anders Karlssonin siirtyvän Ruotsiin.
Lue myös: Kommentti: Tähtipelaajan kohutapaus on raskas epäonnistuminen SM-liigalta
Expressenin tietojen mukaan Tapparan apukäskijänä tällä sesongilla toimiva Karlsson on palaamassa ensi vuonna kotimaahansa Ruotsiin ja SHL-seura Linköpingin päävalmentajaksi.
Ruotsalaislehden mukaan osapuolet sinetöivät sopimuksen lähiaikoina, mikäli mitään odottamatonta ei tapahdu.
Seura on Karlssonille tuttu. Hän toimi Linköpingissä päävalmentajana kauden 2024–2025. Ruotsalainen on tehnyt aiemmin monivuotisen uran muun muassa Timrån peräsimessä.
Liigan pudotuspeleihin piikkipaikalta lähtevän Tapparan valmennus menee ensi kaudella uuteen uskoon, kun Rikard Grönborg palaa Tre Kronoriin. Sunnuntaina ruotsalainen Västerås IK kertoi, että toinen Tappara-apuvalmentaja Peter Popovic siirtyy ensi syksynä seuraan urheilujohtajaksi.