Ministeri Rydmanista maahanmuutto toisi vain ongelmia.
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) haluaa Suomeen lisää työvoimaa ulkomailta. Yhteensä vuosittain vähintään 45 000 työperäistä maahanmuuttajaa, EK haluaisi seuraavan hallituksen kirjaavan hallitusohjelmaansa.
Entinen elinkeinoministeri ja nykyinen sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) avasi sanaisen arkkunsa aiheesta viestipalvelu X:ssä.
Rydman käyttää muun muassa rasistista ilmausta "kiilusilmäinen mamutus".
Rydmanista EK:n ehdotus työperäisten maahanmuuttajien lisäämisestä on EK:n näkökannalta loogista voitontavoittelua lyhyellä aikavälillä.
– Jos Suomeen tuodaan massoittain suomalaisen työelämän pelisäännöistä tietämättömiä ja pieniin palkkoihin tyytyviä mamuja, se tietää tällaista työvoimaa hyödyntäville yrityksille parempia katteita.
10:07Huomenta Suomessa keskusteltiin maanantaina siitä, kuka rakentaa Suomeen talouskasvua: suomalaiset vai kansainväliset osaajat?
Rydmanista EK tavoittelee loppujen lopuksi väestönvaihtoa.
– Vähänkään pidemmällä tähtäimellä EK:n tavoittelema väestönvaihto ei silti palvele edes yritysten etua. Työperäisiksikin kutsutuista maahanmuuttajista iso osa päätyy lopulta työttömiksi ja sosiaalietuuksien nostajiksi.
Työttömyyden lisäksi Rydman luettelee maahanmuuton lisäävän kulttuurien välistä yhteentörmäystä ja sen seurauksena katujengejä ja levottomia lähiöitä.
– Kaikki tämä merkitsee lisää julkisia menoja, korkeampia veroja ja huonommin toimivaa yhteiskuntaa. Siinä kärsivät lopulta yrityksetkin. Kannattaisi rehellisten yrittäjien ja yritysten pohtia kahteen kertaan, edistääkö EK:n kiilusilmäinen mamutus todella heidän pitkän tähtäimen etujaan.
Väestönvaihtoteoria on äärioikeistolainen ajatteluteoria, jossa valkoinen länsimainen väestö pyritään tarkoituksellisesti alistamaan vähemmistöksi, toteaa suojelupoliisi (supo).
Supo päivitti linjaustaan väestönvaihtoteoriasta viime syyskuussa koskemaan terrorismia.
– Osa maailmalla tapahtuneiden terrori-iskujen tekijöistä on perustellut toimintaansa väestövaihtoteorialla, supo toteaa.