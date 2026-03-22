Pelastuslaitos ja poliisi saivat ilmoituksen rakennuspalosta Kangasniemellä iltapäivällä.
Paikalle saapuivat pelastuslaitos, ensihoito ja poliisi.
Poliisi epäilee miehen sytyttäneen tulipalon tahallaan. Rikoksesta epäilty mies löydettiin kuolleena asunnosta.
Kaikki rikossisällöt MTV Katsomossa
Rikospaikka, true crime -dokkarit, rikostoimittajien analyysit ja puhuttavimmat rikostapaukset.
Näet kaikki MTV Uutisten rikossisällöt MTV Katsomosta.
Poliisi tutkii tapausta törkeänä tuhotyönä ja kuolemansyyntutkintana.