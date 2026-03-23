Ainakin neljä ihmistä on loukkaantunut matkustajakoneen ja paloauton törmäyksessä New Yorkin LaGuardian lentokentällä.
Air Canadan matkustajakoneen lentäjä ja perämies loukkaantuivat vakavasti, kun Montrealista New Yorkiin saapunut kone törmäsi paloautoon La Guardian lentokentällä. Asiasta kertovat NBC sekä uutistoimisto Reuters. Yhteensä kolarissa on neljä loukkaantunutta.
NBC:n lähteiden mukaan koneessa oli 76 matkustajaa ja neljä miehistön jäsentä. Törmäys tapahtui laskeutumisen loppuvaiheessa, kun Bombardier CRJ-900 -suihkukoneen nopeus oli hieman alle 50 kilometriä tunnissa.
Lentokenttäviranomaisten mukaan paloauto oli lentokentällä erillisellä sammutustehtävällä. LaGuardia on suljettu tutkimusten ajaksi.