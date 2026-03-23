Viime vuonna useille suomalaisille Maavoimien rauhanturvaajille määrättiin kurinpitorangaistuksia alkoholinkäytöstä, kertoo Iltalehti.

IL:n mukaan alkoholinkäytöstä annettiin 13 kurinpitopäätöstä, joista yksi oli vapauttava. Yhteensä Maavoimien rauhanturvaajia koskevia kurinpitopäätöksiä tehtiin viime vuonna 29. Kaksi liittyi Kosovossa toimivaan Naton rauhanturvaoperaatioon ja loput kriisinhallintajoukkoihin Libanonissa.

IL kertoo, että esimerkiksi yhdessä tapauksista Libanonissa palvellut majuri esiintyi toistuvasti päihtyneenä julkisilla paikoilla. Hänelle määrättiin kymmenen päiväsakkoa. Toisessa tapauksista niin ikään Libanonissa palvelleiden alikersantin ja korpraalin hallusta löydettiin itse valmistettua kiljua. He saivat rangaistukseksi varoituksen.

Alkoholin lisäksi kurinpitopäätöksiä annettiin IL:n mukaan liikenneturvallisuuteen, myöhästymiseen ja tupakointiin liittyvissä tapauksissa.