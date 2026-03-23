Carolinan Sebastian Aho otti yön NHL-kierroksella nimiinsä komean seuraennätyksen.

Pittsburghia vastaan ottelun avausmaalin tehnyt suomalainen sai kuluvalla kaudella täyteen 25 osumaa. Ahosta tuli samalla Carolinan seurahistorian ensimmäinen pelaaja, joka on tehnyt vähintään 25 maalia kahdeksalla kaudella. Aho jakoi ennätystä aiemmin Ron Francisin kanssa.

Aho on tehnyt kuluvalla sesongilla 25+47=72 pistettä 70 otteluun.

Carolina voitti Pittsburghin lopulta murskaavasti 5–1.

Granlund onnistui myös

Anaheim Ducksia edustava Mikael Granlund varmisti loppuhetkien 5–5-tasoitusmaalillaan, että hänen joukkueensa pääsi hakemaan ratkaisua jatkoajalta. Ducks voitti lopulta Buffalo Sabresin 6–5 Troy Terryn jatkoaikaosumalla.



Granlundin maali tuli vajaat kaksi minuuttia ennen kolmannen erän päätöstä. Anaheim sai ylivoimatilanteen Alex Tuchin otettua kaksiminuuttisen, ja joukkue otti vielä maalivahti Ville Husson penkille saadakseen kahden miehen ylivoiman. Riskinotto kannatti, ja Granlund viimeisteli kauden 14. osumansa joukkueensa vahvan syöttömyllyn jälkeen.

Husso venyi 24 torjuntaan joukkueensa neljännessä peräkkäisessä pisteitä tuoneessa ottelussa. Tappiosta huolimatta Buffalo sai pisteen ja jatkaa Atlantin divisioonan kärkijoukkueena. Anaheim on Tyynenmeren divisioonan ykkönen.

Dallasin pudotuspelipaikka varmistui

Dallas Stars varmisti toisena joukkueena paikkansa pudotuspeleissä, vaikka hävisi Vegas Golden Knightsille 2–3. Stars on Keskisessä divisioonassa toisena, ja divisioonaa johtava Colorado Avalanche varmisti jo aiemmin paikkansa kevään huipennuksessa.



Dallasin kannalta ratkaisevaa pudotuspelipaikan varmistumisen kannalta oli Utah Mammothin paremmuus Los Angeles Kingsistä.



Dallas on hävinnyt kolme ottelua viimeksi pelaamistaan neljästä.



– Puolustimme liikaa emmekä saaneet hyökkäystä toimimaan, sanoi Starsin puolustaja Miro Heiskanen NHL:lle.



Heiskanen sai syöttöpisteen joukkueensa 1–1-tasoitukseen, joka syntyi ylivoimalla.

Saros palasi vahvassa vedossa

Nashville Predators voitti Chicago Blackhawksin vieraskaukalossa lukemin 3–2 jatkoajalle venyneessä ottelussa. Suomalaismaalivahti Juuse Saros palasi Nashvillen maalille oltuaan kahdesta ottelusta sivussa ylävartalovamman vuoksi.



Saros torjui ottelussa 26 laukausta.



– Juice (Saros) oli uskomaton. Hän palasi kaukaloon yhtä vahvana kuin oli ennen loukkaantumistaan. Olympialaisten jälkeen hän on ollut todella kovassa vedossa, sanoi Nashvillen päävalmentaja Andrew Brunette NHL:lle.