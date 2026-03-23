Juomalasien takaisinveto laajenee.
Tiger Stores Oy tiedotti tammikuussa 2026 kukkakuvioisen juomalasin takaisinvedosta.
Slovakiassa tehdyssä viranomaisnäytteenotossa oli todettu Kiinassa valmistetun juomalasin olevan elintarvikekontaktimateriaaleja koskevan lainsäädännön vastainen, ja lasista kerrottiin irtoavan liikaa lyijyä ja kadmiumia.
Tiger Stores Oy ilmoittaa nyt takaisinvedon laajentamisesta. Asiasta tiedottaa myös Ruokavirasto.
Tanskalaisen emoyhtiön pyynnöstä takaisinvetoa laajennetaan muihinkin samaa sarjaa oleviin juomalaseihin samasta syystä kuin ensimmäinenkin takaisinveto tehtiin.
Tuotteita on myyty Flying Tiger Copenhagen -myymälöissä eri puolilla Suomea. Kuluttajia kehotetaan lopettamaan tuotteen käyttö.