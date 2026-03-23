KalPa tyytyy SM-liigan kurinpidon ratkaisuun tähtipelaaja Patrick Curryn tapauksissa. Seuran urheilujohtaja Anssi Laine lausuu kohututkinnasta napakasti mutta tiukkaan sävyyn MTV Urheilulle.

Curry sai sunnuntai-iltana kahden ottelun pelikiellon sen jälkeen, kun kurinpito tutki amerikkalaishyökkääjän potkuliikkeen ja jalkapyyhkäisyn HIFK:n pyynnöstä. Tähtipelaaja syyllistyi tekoihin lauantaina HIFK-sarjan toisessa osassa.

Päätöksistä on mahdollista valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan, mutta KalPa ei aio näin tehdä. Hallitseva Suomen mestari tyytyy ratkaisuun.

Kaksi erillistä yhden ottelun pannaa ei selvästikään kuitenkaan tyydytä Kuopiossa. Seuran urheilujohtaja Anssi Laine kuittaa aiheen voimasanalla ryyditettynä.

Haluatko kommentoida Liigan kurinpidon ratkaisua?

– En v***u millään tavalla. En yhtään mitenkään. Liigahan on kieltänyt kaiken kommentoinnin sakkojen uhalla. Emme saa puhua tai tulee linnaa, Laine täräyttää MTV Urheilulle.

Neljä tehopistettä kahteen ensimmäiseen HIFK-sarjan otteluun tehnyt Curry on sivussa tänään ja huomenna, kun kolmas ja neljäs matsi pelataan Helsingin jäähallissa. Otteluvoitot ovat nyt 1–1, jatkoon edetään kolmella voitolla.