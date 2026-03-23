Video Justin Timberlaken pidätyksestä julkaistiin.
Poliisin kehokameravideo yhdysvaltalaislaulaja Justin Timberlaken pidätyksestä on julkaistu. Laulaja pidätettiin New Yorkin Hamptonsissa vuonna 2024 epäiltynä rattijuopumuksesta, stop-merkin sivuuttamisesta ja siitä, ettei hän pysynyt omalla kaistallaan.
Kehokameravideon alussa poliisi jututtaa autossa kuljettajan paikalla istuvaa Timberlakea. Poliisi kysyy laulajalta miksi tämä on kaupungissa, johon Timberlake vastaa olevansa kiertueella.
– Tekemässä mitä? poliisi kysyy.
– Vaikea selittää... maailmankiertueella. Olen Justin Timberlake, laulaja vastaa hieman takellellen.
Timberlaken rattijuopumustapausta käsiteltiin oikeudessa New Yorkissa syksyllä 2024.
Videolla näkyy, että Timberlaken tasapaino horjuu hänen suorittaessaan "raittiustestiä", jossa hänen täytyi kävellä suoraa viivaa ja seisoa yhdellä jalalla.
– Nämä ovat todella vaikeita testejä, hän sanoo poliisille.
Laulaja kieltäytyy puhaltamasta alkometriin. Seuraavaksi videolla näkyy, kun poliisi laittaa hänet käsirautoihin ja istuttaa poliisiauton takapenkille.
Videon lopussa Timberlake on viety selliin. Poliisi kertoo laulajalle, että tämä tullaan pitämään sellissä yön yli.
– Olenko täällä koko yön? Te olette villejä, laulaja sanoo epäuskoisen oloisena.
Timberlake sovitteli rattijuopumustapauksen ja myönsi syyllistyneensä lievempään rikokseen, eli ajamiseen ajokykynsä ollessa heikentynyt.
Timberlakelle määrättiin 500 dollarin sakkorangaistus 260 dollarin lisämaksulla, 25 tuntia yhdyskuntapalvelua hänen valitsemassaan järjestössä sekä 90 päivän ajokielto. Sen lisäksi laulajan oli tehtävä heikentyneen ajokyvyn vaaroja koskeva julkinen ilmoitus Sag Harborin poliisilaitoksen edustalla.
Voit katsoa pidätysvideon alla näkyvästä videoikkunasta.