Netissä on spekuloitu, liittyvätkö Malminkartanon ja Myyrmäen tapaukset toisiinsa. Myös Korkalainen myöntää kuulleensa vastaavista huhuista.

Poliisi ei myöskään kommentoi sitä, asuiko 26-vuotias mies Malminkartanossa. Hänen osoitetietonsa on salattu.

26-vuotiasta miestä on aiemmin syytetty huumausaine- ja väkivaltarikoksista.

Korkalaisen mukaan kiinniotto sujui rauhallisesti ilman vastarintaa. Myös epäilty tekoväline on poliisin hallussa. Poliisi ei kuitenkaan kerro, mistä se löytyi.

– Kiinniotettaessa epäilty oli päihtynyt, mutta en kerro tässä vaiheessa, mitä päihteitä hän oli käyttänyt.

Mies otettiin kiinni tekopaikan lähellä olevasta ravintolasta.

Mies ei tuntenut uhriaan entuudestaan.

– Teko vaikuttaa sattumanvaraiselta ja impulsiiviselta, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jari Korkalainen kertoo MTV Uutisille.

Poliisi on kuulustellut epäiltyä, mutta se ei toistaiseksi avaa julkisuuteen, mitä mies on teosta kertonut.

Poliisi epäilee miehen puukottaneen kuoliaaksi 79-vuotiaan miehen Helsingin Malminkartanon juna-aseman lähellä 18. maaliskuuta. Mies kuoli tapahtumapaikalle elvytyksestä huolimatta.

– Ei ole tässä vaiheessa tullut ilmi, että olisi syytä epäillä tästä teosta häntä.

Keskusrikospoliisi kommentoi kuitenkin Ilta-Sanomille, että Malminkartanon epäillyn yhteyttä Myyrmäen veritekoon selvitetään. Poliisi on IS:n mukaan ottanut Malminkartanon epäillyn dna-näytteet ja vertaa niitä Myyrmäen surmapaikalta talteen otettuun DNA:han. Tuloksia odotetaan reilun viikon kuluessa.

– Sitä kaveria vertaillaan meidän juttuun. Jos antaa aihetta, sitten siirrytään eteenpäin. Jos ei anna aihetta, sitten siirrytään seuraavaan mahdolliseen vihjeeseen, postinjakajamurhan tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Olli Töyräs KRP:stä kertoo IS:lle.