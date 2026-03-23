Vanhuksen murhasta epäilty 26-vuotias mies oli tekohetkellä päihtynyt.
26-vuotias mies vangittiin lauantaina todennäköisin syin murhasta epäiltynä.
Poliisi epäilee miehen puukottaneen kuoliaaksi 79-vuotiaan miehen Helsingin Malminkartanon juna-aseman lähellä 18. maaliskuuta. Mies kuoli tapahtumapaikalle elvytyksestä huolimatta.
Poliisi on kuulustellut epäiltyä, mutta se ei toistaiseksi avaa julkisuuteen, mitä mies on teosta kertonut.
– Teko vaikuttaa sattumanvaraiselta ja impulsiiviselta, tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jari Korkalainen kertoo MTV Uutisille.
Otettiin kiinni ravintolasta
Mies ei tuntenut uhriaan entuudestaan.
Mies otettiin kiinni tekopaikan lähellä olevasta ravintolasta.
– Kiinniotettaessa epäilty oli päihtynyt, mutta en kerro tässä vaiheessa, mitä päihteitä hän oli käyttänyt.
Korkalaisen mukaan kiinniotto sujui rauhallisesti ilman vastarintaa. Myös epäilty tekoväline on poliisin hallussa. Poliisi ei kuitenkaan kerro, mistä se löytyi.
26-vuotiasta miestä on aiemmin syytetty huumausaine- ja väkivaltarikoksista.
Poliisi ei myöskään kommentoi sitä, asuiko 26-vuotias mies Malminkartanossa. Hänen osoitetietonsa on salattu.
Yhteyttä Myyrmäen murhaan selvitetään
Poliisilla on ollut pitkään tutkittavana juttu Vantaan Myyrmäessä tapahtuneesta postinjakajan murhasta. Postia jakanut 24-vuotias nainen murhattiin aamuyöllä 17. marraskuuta vuonna 2022.
Netissä on spekuloitu, liittyvätkö Malminkartanon ja Myyrmäen tapaukset toisiinsa. Myös Korkalainen myöntää kuulleensa vastaavista huhuista.