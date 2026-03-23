KalPan tähtipelaajan Patrick Curryn kahden ottelun pelikieltoon johtanut tapahtumasarja on kokonaisuutena iso epäonnistuminen SM-liigalta, kirjoittaa MTV Urheilun Jere Hultin.

HIFK:n rahallinen riski kannatti, kun sunnuntai-iltana Liigan kurinpito langetti helsinkiläisseuran tutkintapyynnön seurauksena Patrick Currylle kahden ottelun pelikiellon kahdesta erillisestä koiruudesta.

Curry syyllistyi 1. kierroksen ottelusarjan toisessa osassa sekä potkaisemiseen että jalkapyyhkäisyyn. Kummastakin pamahti yhden ottelun huili. Se, onko yksi peli per teko oikea seuraamus, on kokonaan toinen keskustelu.

Kurinpidon sunnuntaista ratkaisua lukiessani ajattelin ensimmäisenä, että nyt SM-liigan prosessit pettivät rajusti.

Jos oletetaan, että sekä Jori Lehterään osunut potku että Sebastian Repoon kohdistunut jalkapyyhkäisy on katsottu lauantain pelin jälkeen läpi SM-liigan tilannehuoneessa, on sarjan toimistolla palaverin paikka. Tilannehuone pyrkii allekirjoittaneen ymmärryksen mukaan tarkistamaan "kaikki" kyseenalaiset tilanteet, ei siis vain esimerkiksi niitä, joista on annettu ottelussa pieni tai iso rangaistus.

Kurinpito langetti tutkintapyynnön jälkeen Curryn kummastakin teosta erillisen yhden ottelun pelikiellon, mutta tilannehuone ei oletettavasti aiemmin katsonut jatkosanktioita edes mahdolliseksi! Valtava ristiriita.

Voi toki myös olla, että on käynyt vieläkin pahemmin, eikä tapauksia jostain syystä ole kelailtu tilannehuoneessa lainkaan.

On tilanne sitten se, että teot luikahtivat läpi tarkastelun kanssa tai ilman, ratkaisu alleviivaa joka tapauksessa putkessa sattunutta isoa tuplavirhettä.

Myös lauantain ottelun tuomaristo ansaitsee kritiikkinsä, sillä siltä pääsi kaksi isoa rangaistustilannetta läpi sormien samassa matsissa. Potku sattui jokseenkin pelitilanteen ulkopuolella, mutta etenkin Curryn jalkapyyhkäisy oli niin keskeisesti osa kiekontavoittelutilannetta, että sen läpi lipsahtaminen on tuomareilta selvä moka.

SM-liigan olisi ehkäpä hyvä avata, miksi järjestelmä petti joukkueet. Hienoa, että seuroilla on mahdollisuus vaatia kurinpitotoimia rahaa vastaan, mutta tässä tapauksessa HIFK:n kabinettipeli meni yksittäiseltä seuralta jo melkoiseksi mokailevan järjestelmän alistamiseksi.