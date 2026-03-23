Helsingin IFK otti lauantaina kovassa paikassa ison voiton, kun se kellisti KalPan SM-liigan pudotuspelien avauskierroksen toisessa kohtaamisessa Kuopiossa. Lopputuloksesta antoi osviittaa jo Petteri Lindbohmin avausmaali ensimmäisessä erässä.

Kun KalPa oli voittanut joukkueiden ensimmäisen kohtaamisen perjantaina niin ikään Kuopiossa, Helsingissä luistellaan tänään kaukaloon tilanteessa 1–1. Sarja pelataan paras kolmesta -systeemillä. joten jompikumpi joukkue saa sen katkolle huomenna tiistaina, kun Helsingissä pelataan jo neljäs peli.

Kuopion-pelien jälkeen MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi nosti esiin hämmästyttävän tilaston tämän kauden HIFK:sta.

Joukkue on pelannut tällä kaudella nyt 62 ottelua. Niistä tasan puolet ovat olleet sellaisia, joissa avausmaalin on tehnyt HIFK, toinen puolikas vastaavasti sellaisia, joissa ensimmäisenä maalinteossa on onnistunut helsinkiläisten kulloinenkin vastustaja.

Niistä 31 pelistä, joissa HIFK on tehnyt 1–0-maalin, joukkue on voittanut 25 (23 varsinaisella peliajalla). Vastaavasti niistä 31 pelistä, joissa 1–0-maalin on tehnyt vastustaja, HIFK on voittanut vain viisi (3 varsinaisella peliajalla).

Avausmaalin tehtyään HIFK on kerännyt pisteitä huimalla 2,45:n ottelukohtaisella keskiarvolla, mutta kun vastustaja on ehtinyt maalintekoon ensin, HIFK on saanut vain 0,48 pistettä ottelua kohden.

Perjantaina Kuopiossa avausmaalin teki KalPa, ja joukkue voitti 4–1. Lauantaina maalinteossa onnistui ensin HIFK, ja joukkue voitti 4–1.

– Miten tuo tilasto voi olla tuollainen? Aivan käsittämätöntä, Kivi hämmästelee.

– Joskus olen ollut itsekin valmentamassa sellaisia joukkueita, joissa avausmaalin merkitys on iso, mutta tällaista en kyllä ole nähnyt. Aivan käsittämätön tilasto, ja sen takia he pyrkivätkin sen avausmaalin (lauantaina) aika voimakkaasti tekemään.

Kiven mukaan tällainen kielii "junnaavasta henkisestä tilasta" joukkueen sisällä.

– Ei yksinkertaisesti riitä voima eikä rohkeus kammeta tasoihin ja ohi, vaan siitä tulee sellaista, että pelataan nyt vain tämä peli tästä.

– Nuo lukemat ovat HIFK:n kohdalla jo niin isot siinä, että tekevätkö he avausmaalin vai eivät, että melkein voisi jo siinä kohtaa päättää pelin, Kivi murjaisee.