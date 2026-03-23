Kalle Rovanperän entinen Toyota-tallitoveri Takamoto Katsuta ymmärtää suomalaiskuljettajan pettymyksen. Hän kuitenkin uskoo, että Rovanperä tulee vielä hämmästyttämään monet formuloiden ratissa.

Kalle Rovanperän oli tarkoitus ajaa tällä kaudella Super Formula -sarjassa, jota pidetään Formula 1:en jälkeen nopeimpana formulasarjana. Kaksinkertainen rallin maailmanmestari ilmoitti kuitenkin viikonloppuna, että hän joutuu jättämään kauden väliin, mikä tuli monelle shokkina.

Päätös johtui terveydellisistä syistä. Rovanperä on kärsinyt formula-auton ratissa aiemmin muun muassa hyvälaatuisesta asentohuimauksesta. Super Formula -autojen fyysinen haaste kuljettajalle on esimerkiksi ajoasennon vuoksi hyvin toisenlainen kuin rallissa.

Kalle Rovanperän formulaura koki takaiskun.Super Formula Championship

Rovanperän tilannetta on nyt kommentoinut suomalaisen entinen Toyota-tiimikaveri Takamoto Katsuta. Japanilaiskuljettaja halusi kommentoida tilannetta Rovanperän läheisenä ystävänä.

– Kallen tilanteesta on ollut paljon erilaisia spekulaatioita, mutta se ei johdu siitä, ettei hänen kehonsa sopisi formuloihin tai ettei hänellä olisi tarpeeksi lihasvoimaa, Katsuta kirjoittaa X-tilillään.

– Kuten Kalle on todennut, hänen pitkään sairastamansa krooninen sairaus on valitettavasti nyt pahentunut. Kysymys kuuluukin, mikä tulisi olla hänen tärkein prioriteettinsa tällä hetkellä?

Japanilaiskuljettaja tiedostaa sen, ettei Rovanperä ole lähtenyt rata-autoiluun vain kokeilemaan.

– Hän kunnioittaa rata-autoilua suuresti ja päätti ottaa haasteen vastaan. Hän on ollut valmis uhraamaan paljon sen eteen.

Katsuta ymmärtää suomalaiskuljettajan olevan pettynyt tällä hetkellä. Ystävänä hän haluaa tukea Rovanperää.

– Myös minä tunnen pettymyksen, koska olen nähnyt (käynnissä olevan) haasteen läheltä.

– Uskon, että Kalle toipuu täysin ja paljon vahvempana, Katsuta jatkoi.

Lopuksi Katsuta halusi vielä nostaa esiin lupauksia herättävän seikan.

– Tulette hämmästymään, kun näette Kallen suorituksen F2-testeissä, japanilaiskuljettaja kirjoitti.

25-vuotiaan Rovanperän olisi ollut tarkoitus ajaa Super Formula -sarjassa KCMG:n tallissa.

Sen jälkeen hänen tavoitteenaan olisi siirtyä ajamaan Formula 2 -sarjaan ja lopulta myös rata-autoilun kuninkuusluokkaan eli F1:een.