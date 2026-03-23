Autoilija törmäsi suojatietä ylittävään lapseen Espoossa Kuitinmäentiellä perjantaina.

Lapsi kaatui törmäyksessä ja hän sai lieviä vammoja. Autoilija poistui paikalta. Törmäys sattui noin kello 17 aikaan Kuitinmäentien ja Olarinkadun risteyksessä Olarissa.

Poliisi pyytää vihjeitä mustasta tai tummasta autosta sekä kuljettajaa olemaan yhteydessä poliisiin.

Myös muita havaintoja onnettomuuteen liittyen voi välittää soittamalla poliisin vihjenumeroon 0295 438 488 (ympärivuorokautinen puhelinvastaaja) tai sähköpostilla vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.