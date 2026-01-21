Somesta ja Selviytyjät Suomi -ohjelmasta tutut Eveliina Uosukainen ja Joni Rintala jakavat elämäänsä sosiaalisessa mediassa.
Somevaikuttaja Eveliina Uosukainen ja hänen puolisonsa Joni Rintala saivat lapsen tammikuun alussa. He jakavat ahkerasti arkeaan sosiaalisessa mediassa Rintalan perhe -tilillään.
Tuoreimmalla videollaan pariskunta kertoo Uosukaisen saaneen pakotettua puolisonsa maistamaan rintamaitoaan.
– Olen lypsänyt hänelle shotin, Uosukainen sanoo.
– Lähtökohtaisesti en ole ollut hirveän suostuvainen tähän tehtävään, Rintala täsmentää.
Rintalan mukaan hän odotti oksentavansa. Rintamaito maistui kuitenkin hänen mielestään tavalliselta rasvaiselta maidolta.
– Itseasiassa ei mikään paha. Tämähän on ihan ok, hän summaa.
Uosukainen kertoi Joni-kumppanistaan Instagramissa maaliskuussa 2025. Toukokuussa he kertoivat muuttaneensa yhteen.
Kaksikko nähtiin syksyllä Nelosen Selviytyjät Suomi -ohjelmassa. Pariskunta kertoi elokuussa, että heidän esikoislapsensa sai alkunsa Selviytyjät Suomi -ohjelman kuvauksissa keväällä 2025.