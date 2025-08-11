Tempparit-tähti Eveliina Uosukainen ja Joni-rakas paljastivat esikoisensa sukupuolen

Hyvinvointivaikuttaja Eveliina Uosukainen ja Joni-rakas odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan.
Temptation Island Suomi -sarjasta tuttu hyvinvointivaikuttaja Eveliina Uosukainen odottaa esikoistaan Joni-rakkaansa kanssa. Pariskunta paljasti Instagramissa videolla äskettäin tulevan pienokaisensa sukupuolen.
– Se on poika, pariskunta kirjoitti englanniksi videon yhteyteen.
Videolla kaksikko kauhaisee viinilaseilla täytekakkua, josta paljastuu sininen täyte. Väri viittaa juuri poikalapseen.
He kertoivat viettäneensä sunnuntaina gender reveal -juhlia, eli juhlia, joissa paljastetaan tulevan vauvan sukupuoli.
Uosukainen kertoi Joni-kumppanistaan Instagramissa maaliskuussa 2025. Toukokuussa he kertoivat muuttaneensa yhteen.
Kaksikko nähdään syksyllä Nelosen Selviytyjät Suomi -ohjelmassa.
Uosukainen erosi pitkäaikaisesta kumppanistaan Daniel "Bile-Dani" Lehtosesta vuoden 2024 syyskuussa. Suhde päättyi parin yhteisestä päätöksestä heidän kasvettuaan erilleen.