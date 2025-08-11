Tempparit-tähti Eveliina Uosukainen ja Joni-rakas paljastivat esikoisensa sukupuolen

Eveliina Uosukainen ja Joni Rintala
Eveliina Uosukainen ja Joni-rakas odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan.©Jaakko Kahilaniemi, All Rights Reserved
Teresia Jokela

teresia.jokinen@mtv.fi

Hyvinvointivaikuttaja Eveliina Uosukainen ja Joni-rakas odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan. 

Temptation Island Suomi -sarjasta tuttu hyvinvointivaikuttaja Eveliina Uosukainen odottaa esikoistaan Joni-rakkaansa kanssa. Pariskunta paljasti Instagramissa videolla äskettäin tulevan pienokaisensa sukupuolen. 

– Se on poika, pariskunta kirjoitti englanniksi videon yhteyteen. 

Videolla kaksikko kauhaisee viinilaseilla täytekakkua, josta paljastuu sininen täyte. Väri viittaa juuri poikalapseen. 

He kertoivat viettäneensä sunnuntaina gender reveal -juhlia, eli juhlia, joissa paljastetaan tulevan vauvan sukupuoli. 

Uosukainen kertoi Joni-kumppanistaan Instagramissa maaliskuussa 2025. Toukokuussa he kertoivat muuttaneensa yhteen

Kaksikko nähdään syksyllä Nelosen Selviytyjät Suomi -ohjelmassa. 

Uosukainen erosi pitkäaikaisesta kumppanistaan Daniel "Bile-Dani" Lehtosesta vuoden 2024 syyskuussa. Suhde päättyi parin yhteisestä päätöksestä heidän kasvettuaan erilleen. 

