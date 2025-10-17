Maajussille morsian -ohjelmassa rakastuneet Kalle ja Niina ihastuttavat syksyisillä perhekuvillaan.

Kalle Linkki ja Niina Wusch Linkki rakastuivat Maajussille morsian -ohjelmassa vuonna 2021, ja pari vuotta myöhemmin pariskunta juhli kesähäitä. Tämän vuoden maaliskuun lopulla he saivat esikoislapsensa.

– Mietimme jo ennen syntymää paljon sitä, miten arkemme tulee muuttamaan lapsen myötä. Lapsemme onkin sujahtanut oikein mukavasti tähän meidän maalaisarkeemme ja elämäämme. Olemme esimerkiksi Kallen kanssa aina olleet aamuvirkkuja, niin hän on kyllä sitä myös, Niina kertoi MTV Uutisille toukokuussa.

Erityisesti Niina jakaa sosiaalisessa mediassa arkeaan perheen idylliseltä tilalta. Perheen uudet syksyiset valokuvat ovat herättäneet paljon ihastusta seuraajien keskuudessa. Valokuvaajaksi on merkitty Eveliina Visuals.

– Meidän perhe, kuvatekstissä lukee.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Hienot villapaidat. Mutta hienointa on tuo rakkaus ja lämpö, joka teistä aina näkyy. Vaalikaa niitä, eräs someseuraaja kirjoittaa.

