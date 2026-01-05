Somesta ja Selviytyjät Suomi -ohjelmasta tutut Eveliina Uosukainen ja Joni Rintala ovat saaneet ensimmäisen yhteisen lapsensa.

Somevaikuttaja Eveliina Uosukaisen ja hänen puolisonsa Joni Rintalan lapsi on syntynyt. He kertoivat ilouutisen yhteisellä Rintalan perhe -sometilillään. Uosukaiselle lapsi on ensimmäinen ja Jonille kolmas. Hänellä on edellisestä suhteestaan kaksi poikaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Meidän pieni selviytyjä on täällä. Pitkä ja vaativa 24 tunnin synnytys päättyi eilen yöllä klo 4.16, kun tumma­tukkainen 3,5-kiloinen ihmeemme syntyi, pariskunta kertoo.

Kuvissa on mukana heidän pieni tulokas.

Eveliina Uosukainen kertoo, että hänen puolisonsa Joni Rintala oli isona tukena synnytyksessä.

– Yksi ihanimmista asioista oli puoliso tukena synnytyksessä, varsinkin tsemppaamassa viimeisillä turhautumisen hetkillä. Ja sen jälkeen nähdä vielä, miten hänen rakkaus leimahti meidän yhteistä lasta kohtaan. Se lisäsi rakkautta ja syvensi meidän sidettä tavalla, jota on vaikea selittää – kuin perhe olisi täydellinen juuri nyt.

Uosukainen kertoi Joni-kumppanistaan Instagramissa maaliskuussa 2025. Toukokuussa he kertoivat muuttaneensa yhteen.

Kaksikko nähtiin syksyllä Nelosen Selviytyjät Suomi -ohjelmassa. Pariskunta kertoi elokuussa, että heidän esikoislapsensa sai alkunsa Selviytyjät Suomi -ohjelman kuvauksissa keväällä 2025.