Maailman ensimmäinen Selviytyjät-vauva syntyy Suomeen!

Suomalaispariskunta Eve Uosukainen ja Joni Rintala tekee historiaa, sillä heidän esikoislapsensa sai alkunsa Selviytyjät Suomi -ohjelman kuvauksissa keväällä.

Uudella Selviytyjät Suomi -kaudella nähdään suht tuore pariskunta Eve Uosukainen ja Joni Rintala, joka odottaa esikoistaan.

Temptation Island -ohjelmasta alkunperin julkisuuteen noussut somepersoona Eve ja hänen rakennusalalla työskentelevä puolisonsa paljastivat Selviytyjät-ohjelman lehdistötilaisuudessa, että vauva on saanut alkunsa Selviytyjät-kuvausten ensimmäisinä päivinä rantavedessä.

Tuotannon ja pariskunnan mukaan kyseessä on maailman ensimmäinen Selviytyjät-kuvauksissa alkunsa saanut vauva.

– Näin pääsi tapahtumaan, pariskunta kertoo ja kuvailee tilannetta tarkemmin MTV Uutisten haastattelussa.

– Siellä oli yksi aurinkoinen päivä, lilluttiin merivedessä ja yksi tilanne johti toiseen, Joni aloittaa.

– Ja tilanteet eskaloituivat, Eve jatkaa.

Lehdistötilaisuudessa kävi ilmi, että myös useampi kilpailija oli todistanut kauempaa tätä hetkeä.

Ohjelma kuvattiin keväällä Malesia viidakossa, ja tällä kertaa ohjelmassa nähdään myös uusi tvisti, sillä julkisuudesta tutut henkilöt osallistuvat kilpailuun läheisimmän luottohenkilönsä kanssa.

Mukana ovat myös tanssija-koreografi Saana Akiola siskonsa Laura Akiolan kanssa, radiojuontaja Janne Lehmonen lapsuudenystävänsä Semon Välisen kanssa, radiojuontaja Juho Keskitalo ystävänsä Tiina Käpylän kanssa, huippukokki Linnea Vihonen pikkuveljensä Aleksi Vihosen kanssa, tosi-tv:stä tutut ystävykset Jeffrey Lawman ja Janne Nevalainen, näyttelijä Vivi Wahlström ja sisällöntuottaja Saana Boelius sekä Matka floppaa -podcastia juontavat ystävykset Anne-Mari Planting ja Anna-Kaisa Saarenpää.

Selviytyjät Suomen juontajana jatkaa Riku Rantala.

Jo ensimmäisessä jaksossa on luvassa draamaa muun muassa Eve Uosukaisen ja Linnea Vihosen välille.

– Olemme molemmat todella kilpailuhenkisiä, Eve toteaa.