Eveliina Uosukainen ja Joni Rintala tekevät intiimin paljastuksen uudessa Rintalan perhe -podcastissaan.

Sosiaalisen median vaikuttaja Eveliina Uosukainen ja hänen kihlattunsa Joni Rintala tekivät uuden aluevaltauksen ja perustivat parisuhdeaiheisen podcastin, joka kantaa nimeä Rintalan perhe.

Podcastinsa ensimmäisessä jaksossa pariskunta jakaa synnytystarinansa. Heidän ensimmäinen yhteinen lapsensa sai alkunsa Selviytyjät Suomi -ohjelman kuvauksissa keväällä 2025 ja syntyi tammikuussa 2026.

Sairaalaan lähtöä edeltävänä yönä pariskunta valvoi ja tarkkaili Uosukaisen supistuksia. Aamulla supistusten väli oli noin 3–4 minuuttia, ja niinpä he lähtivät kohti Naistenklinikkaa.

– Saimme tosi mukavan huoneen heti ja saimme olla siellä kaikessa rauhassa. Kätilö tuli laittamaan sinut käyrille ja näytti, että kaikki on siellä tosi hienosti. Hyvät sykkeet ja vauva voi hyvin, Rintala kertoo.

Pariskunnalle selvisi nopeasti, ettei vauva tulisi syntymään vielä tunteihin, ja niinpä Rintala päätti luoda synnytyshuoneeseen tunnelmaa kynttilöiden ja rentouttavan musiikin avulla.

– Hengailimme pitkiäkin aikoja ihan vain kahdestaan siellä. Otimme pienet tirsatkin yhdessä siinä sairaalasängyssä. Tunnelma oli mielestäni tosi romanttinen ja mukava, Rintala kertoo.

Tunnit kuluivat ja Uosukaisen oloa helpotettiin erilaisin konstein. Jossain kohtaa hän meni lämpimään suihkuun ja pyysi Rintalan mukaansa.

– Menimme sitten suihkuttelemaan ja siellä tuntui, että sinun oli mukava olla. Senkin verran mukava, että kyllä me harrastimme seksiäkin siellä. Sen verran rauhassa sai olla, Rintala nauraa.

– Sanoin sinulle kotona, että nyt olisi vielä kerran mahdollisuus. Vielä sait mahdollisuuden ennen pientä taukoa, Uosukainen sanoo.

Synnytys kesti lopulta yli 24 tuntia. Pariskunnan poikavauva syntyi lääkkeettömällä vesisynnytyksellä varhain aamulla 4. tammikuuta.