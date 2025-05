Temppareista tuttu Eveliina Uosukainen ja Joni-rakas muuttivat yhteen

Eveliina Uosukainen ja hänen Joni-rakkaansa muuttivat yhteen.

Temptation Island Suomi -sarjasta tuttu hyvinvointivaikuttaja Eveliina Uosukainen kertoo muuttaneensa yhteen uuden rakkaansa, Joni Rintalan kanssa.

– Me muutetaan meidän ihan ensimmäiseen yhteiseen kotiin. Ollaan asuttu jo osittain yhdessä, mutta tämä on ensimmäinen paikka, joka on meidän molempien koti alusta asti. Tuntuu tärkeältä ja oikealta, Uosukainen kirjoittaa.

– Nyt alkaa ihan uusi luku. Ja me ollaan siitä niin innoissaan, hän lisää.

Kaksikko jakaa arkeaan yhteisellä Instagram-tilillä, jonka mukaan he elävät uusperhearkea.

Uusperhe rakentamassa yhteistä elämää. Rakkautta, naurua ja arjen kommelluksia, kirjoitetaan tilin kuvauksessa.

Uosukainen kertoi Instagram-profiilissaan ystävänpäivänä, että hän on löytänyt uuden rakkaan elämäänsä.

Uosukainen erosi pitkäaikaisesta kumppanistaan Daniel "Bile-Dani" Lehtosesta vuoden 2024 syyskuussa. Suhde päättyi parin yhteisestä päätöksestä heidän kasvettuaan erilleen.