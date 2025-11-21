Venäjä varoittaa Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä, että jos neuvotteluja sodan päättämiseksi ei käydä nyt, Ukraina voi menettää vielä lisää alueita.
Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo, että Venäjän asevoimien toimien pitäisi vakuuttaa Zelenskyi siitä, että on parempi neuvotella ja mieluummin nyt kuin myöhemmin.
Peskovin mukaan Zelenskyin mahdollisuudet tehdä päätöksiä kapenevat, kun Ukraina menettää alueita Venäjän hyökkäyksessä.
Peskov kertoo, ettei Venäjä ole virallisesti saanut Yhdysvaltain luonnosta rauhansuunnitelmasta. Ukraina on vahvistanut saaneensa luonnoksen.
Zelenskyi puhuu liittolaistensa kanssa
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhuu eurooppalaisten avainliittolaistensa kanssa puhelimessa tänään.
Asiasta kertovat lähde presidentin kansliasta Kiovassa sekä hallituslähde Britanniasta AFP:lle.
Puhelun oli määrä alkaa Suomen aikaa kello 13. Lähteiden mukaan siihen osallistuvat Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Britannian pääministeri Keir Starmer ja Saksan liittokansleri .