Venäjä varoittaa Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä, että jos neuvotteluja sodan päättämiseksi ei käydä nyt, Ukraina voi menettää vielä lisää alueita.

Kreml: Zelenskyin on neuvoteltava nyt tai Ukraina menettää lisää alueita – tämä rauhansuunnitelmasta tiedetään nyt

Näin rauhansuunnitelmaa kommentoidaan

– Julkisuuteen tuli eilen 28 kohdan suunnitelmaluonnos Ukrainan sodan päättämiseksi. Arvioimme tilannetta parhaillaan yhdessä liittolaisten ja Ukrainan kanssa. Olen keskustellut asiasta pääministerin ja ulkoministerin kanssa ja tulen käymään keskustelun hallituksen kanssa, Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.