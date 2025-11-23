Presidentti Donald Trumpin sunnuntai alkoi raivonpurkauksella sosiaalisessa mediassa. Osansa saivat Joe Biden ja Ukraina.
Donald Trumpin mukaan Ukrainan sotaa ei olisi tapahtunut, jos vuoden 2020 presidentinvaalien voittoa ei olisi varastettu häneltä. Sodan välttämiseen olisi tarvittu voimakasta johtajuutta Yhdysvalloilta ja Ukrainalta.
– Putin ei olisi koskaan hyökännyt, Trump väittää Truth Socialissa julkaisussaan.
Trumpin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin näki tilaisuutensa nähdessään "unisen Joen" työssään, eli Joe Bidenin Yhdysvaltain presidenttinä.
Trump sanoo perineensä sodan, jossa kaikki häviävät, etenkin miljoonat tarpeettomasti kuolevat ihmiset. Trump kritisoi myös Ukrainan nykyistä johtoa, eli presidentti Volodymyr Zelenskyin hallintoa.
– Ukrainan "johto" ei ole osoittanut mitään kiitollisuutta yrityksillemme, ja Eurooppa on jatkanut öljyn ostamista Venäjältä, Trump väittää viestissä, jonka sävy muuttui huutavaksi isoilla kirjaimilla kirjoitettuna.
Purkauksessa on kaikuja viime helmikuulle, kun Trump ja varapresidentti J. D. Vance nöyryyttivät Zelenskyiä Valkoisessa talossa. Tapaaminen meni täydeksi riitelyksi median edessä ja päättyi siihen, että ukrainalaiset käytännöllisesti katsoen heitettiin ulos.