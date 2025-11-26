– Haluatko taistella ja menettää 50 000–60 000 ihmistä lisää vai haluatko tehdä nyt jotain, Trump jatkoi.

Tapaamiset jatkuvat

Yhdysvallat tapasi tiistaina Venäjän ja Ukrainan edustajia Abu Dhabissa. Tiedossa ei ole, että Ukraina ja Venäjä olisivat keskustelleet toistensa kanssa.