Ukraina menettää joka tapauksessa Donetskin Venäjälle, Trump katsoo.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Venäjän "iso myönnytys on, että he lopettavat taistelemisen, eivätkä valtaa enempää maata".
Trump antoi kommenttinsa, kun häneltä kysyttiin, mitä myönnytyksiä Venäjä tekee rauhanneuvotteluissa.
Samalla presidentti Trump vähätteli alueluovutuksia koskevaa kiistaa.
– Lopulta se on maata, jonka Venäjä saattaa kuitenkin saada haltuunsa seuraavien muutamien kuukausien aikana, Trump sanoi.
– Haluatko taistella ja menettää 50 000–60 000 ihmistä lisää vai haluatko tehdä nyt jotain, Trump jatkoi.
Trumpin kommenteista kertovat muun muassa brittilehti Guardian ja yhdysvaltalaislehti Washington Post sekä uutistoimisto Reuters.
Yhdysvaltojen alkuperäisessä, 28-kohtaisessa suunnitelmassa, Ukraina luovuttaisi Donetskin alueen kokonaan Venäjälle.